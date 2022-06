Il monitor da gaming curvo a 200 Hz di Redmi non si fa attendere e arriva su Banggood

Dopo il debutto in patria ecco che Redmi Curved Monitor, il nuovo schermo da gaming di Xiaomi, si fa più vicino anche per noi occidentali: il dispositivo ha debuttato su Banggood e ovviamente l'occasione è ghiotta grazie alla presenza di un codice sconto dedicato!

Redmi Curved Monitor: il nuovo schermo da gaming a 200 Hz di Xiaomi debutta con codice sconto

Lanciato ad aprile in Cina, Redmi Curved Monitor si presenta come una soluzione alternativa al tanto apprezzato display curvo di Xiaomi (protagonista anche della nostra recensione). Si tratta di un pannello simile, seppur differente dal punto di vista delle dimensioni e della frequenza di aggiornamento. Il monitor da gaming Redmi offre uno schermo curvo (con curvatura da 1.800R) da 30″, più piccolo di quello di Xiaomi ma comunque adatto sia al gaming che alla produttività. Il nuovo arrivato ha una risoluzione WFHD (2560 x 1080 pixel) con rapporto in 21:9, profondità colore a 8 bit e gamma sRGB 126%.

Trattandosi di un modello da gaming non poteva mancare un refresh rate maggiorato, in questo caso a 200 Hz. Ovviamente il tutto presenta cornici super ottimizzate, per la massima eleganza e visibilità. Concludiamo la nostra panoramica citando la presenza di due ingressi HDMI, uno Display Port ed uno mini-jack da 3.5 mm. Non sono presenti speaker integrati.

Il nuovo monitor da gaming curvo di Redmi è stato lanciato in patria tramite lo store di Xiaomi ma ora è già disponibile anche per noi grazie a Banggood: lo schermo è in offerta con codice sconto e spedizione gratuita. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

