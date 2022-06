CHUWI UBook X è il convertibile 2K low budget: un “Surface economico” a 210€!

In virtù dell'enorme successo riscontrato dalla serie UBook, CHUWI ha lanciato tempo fa un ennesimo prodotto incentrato principalmente sulla qualità del display: il terminale presenta uno schermo rinnovato e, grazie al rapporto in 3:2 del display con risoluzione 2K si appresta ad essere un'ottima scelta per studio e lavoro in mobilità. Stiamo parlando del CHUWI UBook X, ora in offerta con codice sconto ad un prezzo top, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa.

Aggiornamento 24/06: il tablet PC torna in offerta su Banggood, spedito dai magazzini europei dello store. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

CHUWI UBook X punta tutto sul display 2K: nuovo codice sconto e spedizione EU

Come abbiamo già accennato, il CHUWI UBook X è a tutti gli effetti un prodotto che segue le orme della serie di convertibili che hanno reso celebre l'azienda, basando le proprie prestazioni sul chip Intel N4100 con Turbo Frequency fino a 2.4 GHz, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD; il tutto condito da Windows 10.

La caratteristiche principale del prodotto rimane – chiaramente – la presenza del display da 12″ IPS con risoluzione in 2K (2160 x 1440 pixel). Lo schermo – touch – offre 4096 punti di pressione ed il supporto alla penna, il che lo rende un dispositivo ideale per scrittura manuale e disegno.

Come anticipato, il dispositivo risulta essere un convertibile particolarmente interessante per chi necessita di un prodotto versatile e leggero grazie anche ad i suoi 9 mm di spessore e la costruzione in alluminio – magnesio che ne garantisce solidità e leggerezza. CHUWI UBook X è in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

N.B. – Per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon del 5% tramite questo link!

Oltre alla versione solo tablet è presente anche quella con inclusa la tastiera originale, in questo caso ad un prezzo maggiore (anche se comunque in sconto).

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il