Samsung supera se stessa: Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 doppiano le vendite dei predecessori

Che le potenzialità e la qualità dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 fossero importanti era evidente, ma che doppiassero le vendite di chi li ha preceduti era difficile da valutare. Eppure, pare sia accaduto proprio questo, mostrando dunque quanto ormai Samsung sia il punto di riferimento Global per i pieghevoli.

Samsung Galaxy Z Flip 4 il più venduto, ma anche Z Fold 4 fa numeri importanti nelle prime vendite

A spiegare la questione è Benjamin Braun, CMO di Samsung, che dichiara che i nuovi pieghevoli hanno doppiato le spedizioni dei precedenti Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, che pure avevano fatto abbastanza bene in termini di vendite. Chiaramente, il preferito tra i nuovi Fold e Flip 4 è il secondo, anche proprio in termini di costi, visto che ha un prezzo di 1.000€ in meno circa.

Ma cosa spinge gli utenti a scegliere i nuovi Samsung? Il rapporto qualità/prezzo è sicuramente la chiave di volta, in quanto mai come quest'anno tutto è realizzato in modo da far valere non solo la spesa, ma anche di avere un'esperienza concreta da top gamma. Il chipset utilizzato permette di avere consumi migliori e quindi godere di prestazioni elevate senza dover avere il problema dell'autonomia. Molto fanno anche i display, di qualità elevata e questo non è poco.

Insomma, Samsung pare essersi presa ancora una volta il mercato, lasciando (anche per ovvi motivi di distribuzione, sia chiaro) le briciole ai competitor, che però sono ancora un po' restii a presentare le proprie proposte pieghevoli agli utenti internazionali, che sarebbero ben contenti di provare delle alternative (magari anche meno costose). Per capire come va Galaxy Z Fold 4, vi lasciamo la nostra recensione.

