Xiaomi 13 Ultra migliorerà una delle mancanze di 12S Ultra

Attualmente, sono pochissimi gli smartphone con fotocamera da 1″ nel mondo: uno di questi è Xiaomi 12S Ultra, a cui si aggiungerà prossimamente Xiaomi 13 Ultra. A dirlo non siamo noi ma Lei Jun in persona, che con un tweet ha anche tolto qualsiasi dubbio sulla sua disponibilità sul mercato Global. Dopo essere stato sdoganato al grande pubblico da 12S Ultra, il sensore da 1″ sarà una delle peculiarità del futuro top di gamma “Ultra” di casa Xiaomi; ma come confermato da un noto leaker, ci sarà anche un'altra novità che migliorerà l'esperienza hardware dello smartphone.

La ricarica rapida di Xiaomi 13 Ultra sarà più performante di 12S Ultra

Come ogni top di gamma “Ultra” che si rispetti, non basta avere una fotocamera di alto livello, ma è necessario che la scheda tecnica sia adeguata e rispetti le alte aspettative del pubblico. Sotto questo profilo, le specifiche di Xiaomi 12S Ultra non offrono tutto il meglio di quello che Xiaomi può dare. Mi riferisco alla ricarica rapida, che stranamente si ferma a “soli” 67W su 12S Ultra, quando ci sono smartphone che costano molto meno che arrivano a 120W. Per esempio Xiaomi 11T Pro, ma l'elenco comprende anche Xiaomi 12 Pro e lo stesso 12S Pro presentato assieme al modello Ultra.

Il perché Xiaomi abbia deciso di abilitare la ricarica a 120W sul modello Pro e non su quello Ultra non è dato saperlo; potrebbe essere legato ai problemi riscontrati dalla compagnia in passato, ma probabilmente non lo sapremo mai ufficialmente. Fatto sta che, secondo l'insider Digital Chat Station, il prossimo camera phone Xiaomi con fotocamera da 1″ non soltanto avrà il prossimo Snapdragon 8 Gen 2, ma anche una ricarica oltre i 100W. Ma non dimentichiamoci che Xiaomi (così come OPPO) sta lavorando per andare oltre i 200W.

