Xiaomi lancia il nuovo da caricatore 120W: problemi risolti?

Con il suo Mi 10 Ultra, Xiaomi stupì tutti con il suo essere il primo a mondo ad avere una ricarica potentissima a 120W, ad oggi bissato soltanto da iQOO. Nonostante il traguardo di tutto rispetto raggiunto dall'azienda, questa tecnologia ha fatto molto parlare nei mesi a venire ma non in modo strettamente positivo. Innanzitutto perché non venivano rispettati i tempi di ricarica promossi in sede di presentazione. Ma anche per i dubbi sollevati in fatto di potenza effettiva e temperature.

Xiaomi ci riprova e realizza una nuova versione del caricatore da 120W

Insomma, anche se Xiaomi Mi 10 Ultra aveva con in confezione il caricatore Mi Charger da 120W, Xiaomi ne ha appena annunciata una nuova versione. Non è dato sapere ufficialmente se il motivo per il quale sia stata realizzata siano i problemi di cui sopra, ma non ci meraviglierebbe se fosse così. Come per il primo modello, Xiaomi parla di tempistiche (invariate) pari a 5 minuti per raggiungere il 41% e 23 minuti per il 100%. Vedremo se a questo giro saranno rispettati.

Il caricatore Xiaomi integra un sistema di protezione intelligente, dotato di dieci meccanismi per cortocircuito, sovra-corrente, sovra e sotto-tensione, temperature anomale, protezione elettrostatica e campi elettromagnetici, fulmini ed altro ancora. È presente anche un chip di identificazione che rileva il dispositivo collegato (smartphone, notebook e così via) per adeguarsi di conseguenza.

Il nuovo Mi Charger da 120W è disponibile sullo store cinese ufficiale ad un prezzo di circa 32€, pari a 249 yuan di listino. Vi ricordiamo che in queste ore è stata svelata anche la futuristica ricarica a distanza Mi Air Charge.

