Ormai il mondo dei televisori non conosce quasi più limiti, per tanti motivi. Oltre alle dimensioni di questi dispositivi, sempre più a tutto schermo, sono aumentati anche gli accessori annessi a tali prodotti. Non parlo, quindi, solo di tutto ciò che concerne l'audio, con sistemi esterni che ne migliorano la qualità, ma anche dei vari sistemi d'illuminazione posti sul retro che oggi sono diventati tanto di moda. Al di là di tutto, infatti, guardare un film completamente al buio, con solo lo schermo della TV acceso, non fa bene alla vista. Tutti consigliano, dunque, di installare alcune luci LED sul retro, che in tal senso aiutano non poco nell'utilizzo quotidiano di questi apparecchi. Motivo per cui, quindi, potrebbe interessarvi la nuova striscia LED di BlitzWolf, ovvero BlitzWolf BW-LT32, che di smart ha davvero poco. Scopriamola insieme, però, all'interno della nostra recensione completa.

Recensione BlitzWolf BW-LT32

Unboxing

Non cambia nulla nella confezione di vendita di questo prodotto, dato che come al solito mantiene la colorazione bianca e verda tipica del brand. All'interno di questa scatola, però, troviamo:

BlitzWolf BW-LT32, la striscia LED;

controller dotato di cavo USB-A, di connettore per la striscia LED e di un sensore ottico;

telecomando wireless;

breve manuale delle istruzioni, anche in lingua italiana;

certificato di garanzia.

Design & Materiali

Diciamo che anche quando si tratta di una semplice striscia LED, si notano le differenze tra un prodotto ben costruito ed uno più scarso. Anche in questo caso, dunque, è palpabile la qualità superiore di tale accessorio, che mostra una striscia rivestita completamente di silicone. Questo è un aspetto da non sottovalutare perché evita che i vari collegamenti si riempiano di polvere, rovinandosi. Se questo non bastasse, poi, il controller può essere unito alla striscia LED per mezzo di un elemento in plastica che protegge tale componente dall'acqua e dall'usura. Vi ricordo, inoltre, che a completare tutti questi elementi troviamo una certificazione IP65 per la striscia LED, che quindi ne conferma una volta di più la bontà dell'assemblaggio.

Venendo alle considerazioni più tecniche, la sola striscia LED misura complessivamente 2 metri, includendo 60 piccoli LED RGB lungo tutta la superficie. Questa lunghezza, però, è ripartita in questo modo: i due lati minori misurano 50 cm, mentre il lato più esteto è di 1 metro. Avendo anche due parti mobili, che connettono tutti i lati, è possibile inseriere tale accessorio sul retro di qualsiasi TV in maniera davvero molto semplice. Queste parti, infatti, sono dotate di una colla che, devo ammettere, si è dimostrata essere di ottima qualità. Voglio solo segnalarvi, però, che viste le dimensioni di questo dispositivo è necessario sfruttare una superficie piuttosto ampia, quindi tale striscia LED è compatibile solo con TV abbastanza grandi. Nel caso in cui fosse necessario, comunque, sarebbe anche possibile tagliarne delle parti.

Come detto, in confezione trova spazio anche un controller (certificato IP20), grazie al quale poter accendere il dispositivo, modificare la modalità di illuminazione e aumentare/diminuire l'intensità dei LED. Da questo partono un cavo USB-A che permette di collegarlo ad un qualsiasi alimentatore, un connettore per collegarlo alla striscia LED ed un sensore ottico. Non manca, poi, un classico telecomando RF wireless, che come su tanti altri prodotti concorrenti permette di modificare in maniera più estesa ogni impostazione di queste luci.

Installazione & Funzionamento

Queste BlitzWolf BW-LT32 sono, forse, tra le luci più semplici da installare. Non c'è, infatti, alcun bisogno di configurarle con lo smartphone, dato che non comunicano con nessuna applicazione dedicata. Non possiedono Bluetooth o Wi-Fi. Basta, quindi, collegare il controller alla striscia LED e, successivamente, alla presa di corrente di casa. Una volta fatto questo il dispositivo è già pronto all'uso, e non è necessario eseguire altre operazioni preliminari. Nel caso in cui vogliate piazzarla dietro una TV, però, sarà necessario fissarla sulla plastica di tale prodotto, avendo cura di incollare bene tutte le varie componenti.

Chi ha già posseduto uno di questi prodotti non si troverà certo in difficoltà. Con il telecomando è possibile, infatti, modificare ogni tipo di colore ed utilizzare, tra l'altro, anche varie modalità differenti. Sono presenti, infatti, fino a 7 modalità dinamiche che vi permetteranno di passare dal colore verde al rosso, dal bianco al blu, seguendo tutte le varie sfumature. Ovviamente i colori sono molto vividi, soprattutto quando si mantiene al massimo livello l'intensità della luce. Ci sono ben 5 livelli differenti, dunque se doveste avvertire fastidio durante la vsione di un film, potreste tranquillamente abbassare tale valore.

Piazzando a lato della TV il sensore ottico, avremo anche la possibilità di modificare il colore delle luci in base a quello che viene visualizzato sul display. Una sorta di effetto Ambilight, come quello proposto da Philips. Se la nostra TV trasmetterà un programma dove prevalgono le tinte verdi, le luci LED assumeranno questo colore. Ci ho messo un po' ma alla fine sono riuscito ad attivare il sensore, che dopo un po' di tentativi a vuoto a cominciato a funzionare a dovere. Devo dire, quindi, che questa modalità dinamica è piuttosto simpatica, funzionando tutto sommato bene. Talvolta i colori riportati sullo sfondo sono leggermente diversi rispetto a quelli che effettivamente vengono riprodotti dalla TV, ma comunque non è un aspetto che ne inficia più di tanto l'uso. Non siamo comunque ai livelli di ciò che possiamo ottenere con altri produttori ben più blasonati, dato che il sistema in questo caso non riproduce a dovere tutti gli effetti di luce che contribuiscono a rendere più immersiva la visione della TV.

Prezzo & Conclusioni

BlitzWolf BW-LT32 costano solo 20 euro circa, su Banggood. Consideriamo, però, che ci sono sul mercato prodotti smart, che dunque si collegano allo smartphone, venduti a cifre simili. Questo vuol dire che per quanto la qualità di questa striscia LED sia buona, BlitzWolf avrebbe potuto limare ancora un po' il prezzo. Malgrado questo, comunque, il dispositivo è già praticamente pronto all'uso ed è proprio predisposto per la TV, qualunque essa sia. Tale aspetto, quindi, depone sicuramente a suo favore nella sfida con la concorrenza.

Acquistate sempre strisce LED di qualità. Fidatevi di chi, purtroppo, ne ha provate di tutti i tipi. Questo accessorio, dunque, presenta una qualità superiore rispetto al 90% dei prodotti venduti sul mercato. L'azienda ha posto attenzione ad alcuni particolari che spesso vengono tralasciati, portando magari ad una rottura prematura dell'oggetto. Anche se non sono presenti funzioni smart, che permettano di gestire tale striscia con lo smartphone, resta un prodotto più che valido e semplice da utilizzare.

