Negli ultimi anni, i brand di tecnologia hanno fatto un passo in avanti al fine di ottenere un valore estetico sempre più alto nei loro prodotti software e hardware, oltre alle prestazioni. Uno di quelli più attivi in questo senso è Huawei, che per migliorare e dare un tocco d'arte ai suoi sfondi Themes su AppGallery e le Watch Faces ha indetto il progetto Empower Designer Programme pensato per i designer e gli artisti.

Huawei Empower Designer Programme: ecco i dettagli dell'iniziativa per gli sfondi e le Watch Faces

Pensata per studenti e professionisti, l'iniziativa del colosso cinese richiama a sfoggiare il proprio talento in fatto di design per creare wallpaper e sfondi sia per i dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia per i wearable come gli smartwatch e le smartband.

Ecco le parole in merito all'evento da parte di Pier Giorgio Furcas, General Manager di Huawei Italia: “Il design è un aspetto fondamentale per Huawei, è in grado di unire due elementi come l’innovazione e l’ispirazione in un'unica sfera. Empower Designer Incentive Programme si inserisce in un ampio programma di progetti che stiamo portando avanti da qualche anno, con l’obiettivo di valorizzare e portare alla luce le idee, la creatività e il talento delle persone. Crediamo che questo sia il luogo perfetto, per tutti i designer e artisti di oggi, per esplorare la propria creatività a 360°“.

Per chiunque volesse partecipare all'evento Empower Designer Incentive Programme, bisognerà iscriversi a questo link, entro e non oltre il 30 marzo 2021. Una volta iscritti, i migliori designer vedranno pubblicate le proprie creazioni sugli sfondi Themes di AppGallery e sulle Watch Faces dei wearable e soprattutto, i più veloci a sottoporre 20 progetti creativi entro il 31 marzo 2021 potrebbero aggiudicarsi anche interessanti premi, che trovate nel dettaglio nel link sopra, compresa l'iniziativa “Monthly Leader Board“, che permette di vincere altri premi di Huawei.

