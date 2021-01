Con l'arrivo dello Snapdragon 888 è partita la corsa al chipset high-end e tra i protagonisti troviamo – ovviamente – quasi tutti i principali brand cinesi, con Xiaomi in testa. Per quanto riguarda vivo, si parte in quarta con il nuovo iQOO 7, top di gamma di tutto rispetto caratterizzato da un look accattivante, una scheda tecnica dominata dall'ultimo SoC di Qualcomm ed un prezzo accessibile.

iQOO 7: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo flagship

Design e display

Il design di iQOO 7è ormai cosa nota da un bel po', tra render e immagini ufficiali che ne hanno anticipato la back cover (in parte ispirata a vivo X60). Il display è un'unità Samsung AMOLED da 6.62″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) in 20:9 e fotocamera punch-hole. Non manca, poi, un refresh rate a 120 Hz e il supporto all'HDR10+. Non è tutto, però, perché tale pannello è dotato anche di un sistema che rileva la pressione delle dita.

Tale sensibilità potrebbe avvicinarsi molto a quella che solitamente vediamo su tablet di fascia alta, come gli ultimi iPad, che presentano un'ottima sensibilità al tocco. La nuova feature arriva con il nome di Monster Touch e funziona in corrispondenza di due zone particolari dello smartphone, una a destra e l'altra a sinistra (insomma, si tratta di una novità votata al gaming, impugnando il dispositivo in orizzontale).

Hardware, benchmark e software

Trattandosi di uno dei primi top di gamma del 2021, iQOO 7 è ovviamente mosso dallo Snapdragon 888, accompagnato da memorie RAM LPDDR5 (8/12 GB) e UFS 3.1 (128/256 GB). Nel caso in cui vogliate un assaggio della potenza del prossimo flagship, in basso trovate anche i primi benchmark su Antutu. Il dispositivo ha totalizzato la bellezza di 752.935 punti, un valore superiore anche a quello ufficiale condiviso da Qualcomm (e ai 745.942 punti di Mi 11). La versione testata presenta 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Oltre ad Antutu, il flagship – con la sigla V2049A – è stato individuato anche su Geekbench.

Similmente all'attuale iQOO 5 Pro il nuovo flagship arriva con il supporto alla super ricarica rapida del brand da 120W, in gradi di riempire completamente la batteria da 4.000 mAh in soli 15 minuti.

Per quanto riguarda invece la parte software, iQOO 7 arriva con a bordo Origin OS, la nuova interfaccia proprietaria di vivo. Il resto del pacchetto offre Wi-Fi 6, supporto Dual SIM 5G, audio Hi-Res, Bluetooth 5.1, NFC ed un ingresso Type-C per la ricarica.

Fotocamera

Lato fotografico, iQOO 7 è equipaggiato con una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 MP accompagnato da due moduli da 13 + 13 MP. Non mancano la stabilizzazioni OIS, lo zoom digitale fino a 20X e la possibilità di effettuare riprese in 4K. Frontalmente, all'interno del foro al centro del display, troviamo una selfie camera da 16 MP.

Scheda tecnica

dimensioni 162.2 x 75.8 x 8.7 mm per un peso di 209.5 grammi;

display AMOLED da 6.62″ Full HD+ (2376 x 1080 pixel) con fotocamera punch hole, refresh rate a 120 Hz , supporto HDR10+ e rapporto 20:9;

da (2376 x 1080 pixel) con fotocamera punch hole, refresh rate a , supporto HDR10+ e rapporto 20:9; processore Qualcomm Snapdragon 888 ;

; GPU Adreno 660;

8/12 GB RAM LPDDR5 ;

; 128/256 GB di memoria interna UFS 3.1 ;

; sensore d'impronte digitali sotto il display;

tripla camera da 48+13+13 MP con OIS e teleobiettivo con zoom digitale 20X;

con OIS e teleobiettivo con zoom digitale 20X; selfie camera da 16 MP ;

; supporto Dual SIM 5G SA/NSA, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 , GPS/Glonass/Beidou/Galileo, Type-C, NFC;

, GPS/Glonass/Beidou/Galileo, Type-C, NFC; batteria da 4.000 mAh con ricarica ultra rapida a 120W ;

; sistema operativo Android 11 sotto forma di Origin OS.

iQOO 7 – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di iQOO 7 parte da 482€ al cambio attuale (ossia 3.798 yuan) per il modello da 8/128 GB; la versione potenziata da 12/256 GB viene proposta invece a 4.198 yuan, circa 533€ al cambio. Al momento il debutto è avvenuto solo in Cina e non è dato di sapere se e quando varcherà i confini del paese. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Blackland, Latent Blue e Legendary Edition.

Al momento mancano dettagli in merito ad un possibile iQOO 7 Pro, ma non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutte le novità.

