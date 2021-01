Ascoltare musica resta un piacere per tanti utenti, che non sempre però vogliono usare cuffie e auricolari. Quindi, una soluzione come lo speaker smart Bluetooth Tronsmart Element Mega, di cui abbiamo realizzato una recensione, che arriva in offerta su Geekbuying ad un prezzo molto interessante con Coupon e spedizione da Europa.

Tronsmart Element Mega è lo speaker Bluetooth smart con SoundPulse in offerta con Coupon su Geekbuying

Il design è abbastanza in linea con i trend degli speaker audio, ma è nelle caratteristiche che la cassa di Tronsmart fa la differenza. Infatti, i due woofer da 20 W, le due batterie da 3300 mAh che permettono una riproduzione lunga fino a 15 ore, il Bluetooth 5.0, la distanza di riproduzione fino a 20 metri rendono l'Element Mega un prodotto davvero interessante.

Poi, tutto viene armonizzato dalla tecnologia SoundPulse, che permette di ottenere una qualità audio come poche. Quanto ai tasti, a sfioramento, abbiamo quelli del volume, per la riproduzione ed il logo NFC in quanto è dotato di tale supporto. Non manca poi l'ingresso jack da 3.5 mm ed il microfono integrato. In più, collegandolo con un altro Mega, è possibile ottenere una riproduzione stereo simultanea.

Lo speaker smart Bluetooth Tronsmart Element Mega va quindi in offerta con Coupon su Geekbuying all'ottimo prezzo di 28.55€, che con la spedizione da Europa (3.6€ di spese) diventa ancora più conveniente.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu