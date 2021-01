Giornata di rivoluzione per ZTE, che ha da poche ore presentato al mondo Axon 20 5G, il primo smartphone al mondo con fotocamera sotto al display. Ma nella conferenza, il brand con ora a capo Ni Fei ha presentato anche le cuffie TWS in-ear LiveBuds, dalle caratteristiche niente male, che arrivano ad un prezzo molto competitivo.

Aggiornamento 11/01: le cuffie TWS arrivano anche in Europa. Trovate tutti i dettagli su prezzo e disponibilità a fine articolo.

ZTE LiveBuds: le cuffie TWS in-ear sono leggere e con tanta autonomia | Ufficiali in Europa

Il form factor delle nuove ZTE LiveBuds si mostra simile a quelle che sono le cuffie in-ear TWS del 2020: piccole e leggere, pesando solo 4 grammi ognuna. Esse ricordano quelle che, se arrivassero in Occidente, ne diventerebbero dirette rivali, le Honor Choice, sebbene di colore nero. Il case si presenta inoltre molto ampio, spesso sinonimo di ottima batteria. Infatti, l'autonomia totale è dichiarata di 20 ore.

Guardando alle caratteristiche delle ZTE LiveBuds, quello che salta subito all'occhio sono i 4 microfoni per la riduzione del rumore. Presente inoltre la separazione binaurale che permette di utilizzare una sola cuffia non avendone una master. La cancellazione del rumore è solo ENC (ambientale) grazie al chip che la riduce fino al 90%. Non mancano Bluetooth 5.0, impermeabilità IPX5, comandi touch e ritardo pressoché nullo.

ZTE LiveBuds ufficiali in Europa – Prezzo e disponibilità

Ma quanto costano questi nuovi auricolari prodotti in collaborazione con 1More? Le nuove cuffie TWS in-ear ZTE LiveBuds arrivano sul mercato ad un ottimo prezzo di 199 yuan, circa 24 €. Per quanto riguarda invece noi occidentali, di recente le cuffie TWS sono arrivate anche sul sito europeo, con spedizione anche in Italia. Gli auricolari ZTE LiveBuds Global vengono proposti al prezzo di 39.9€ (li trovate qui) e sono già disponibili all'acquisto.

