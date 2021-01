POCO M3 arriverà anche in versione potenziata

Lanciato in Italia lo scorso novembre, POCO M3 ha segnato un altro punto a favore con il brand conosciuto grazie a Xiaomi: insomma, sembra proprio che POCO stia facendo dei passi avanti non indifferenti, provando ad offrire dispositivi dal rapporto qualità/prezzo invidiabile (qualcuno ha detto X3 NFC?). E ora arrivano buone nuove per chi ha apprezzato il piccolo di casa, con una versione potenziata da 6 GB di RAM.

Non perdere il nostro confronto tra specifiche POCO M3 vs Redmi 9T vs Redmi 9 – LO TROVI QUI

POCO M3 sarà lanciato anche in versione da 6 GB, ma non per tutti

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, POCO M3 è arrivato sul mercato solo e esclusivamente con 4 GB di RAM. Lato storage abbiamo invece 64 GB di memoria UFS 2.1, per poi passare ad un'unità UFS 2.2 per la versione da 128 GB. Tuttavia le cose cambieranno presto, in occasione del debutto in India: lo smartphone sarà lanciato nel paese dal prossimo 2 febbraio e Flipkart (rivenditore ufficiale) ha confermato che sarà arriverà con a bordo 6 GB di RAM.

Pur trattandosi del lancio in India, la nuova versione maggiorata di POCO M3 sarà comunque uno smartphone Global. Non è dato di sapere se questa variante arriverà anche da noi, ma comunque possiamo sperare nei soliti store per noi occidentali (come Banggood), anche se al momento non vi è una certezza assoluta. Comunque, nell'attesa vi lasciamo con i link all'acquisto del modello da 4 GB, disponibile sia in versione da 64 GB che da 128 GB a prezzi super appetibili. Nel caso in cui non visualizziate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Hai ancora fame di sconti? Allora in basso trovi le offerte in tempo reale di Banggood, insieme al pulsante per iscriverti al nostro canale Telegram dedicato allo store, in modo da non perdere nemmeno un Coupon!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu