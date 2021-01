La serie 9T non ha dato solo il benvenuto ad un modello 5G: la costola di Xiaomi ha dato spazio anche ad un dispositivo low budget LTE, ancora una volta per tutte le tasche. Stavolta niente MediaTek, ma il sempreverde Snapdragon 662. Siete in certa del vostro nuovo smartphone e volete risparmiare? Non vi interessa il 5G ma un prezzo accessibile ed una scheda tecnica contenuta ma affidabile? Allora date un'occhiata al nostro confronto Redmi 9T vs POCO M3 vs Redmi 9, con tutte le differenze tra i modelli di fascia medio-bassa di Xiaomi.

Confronto Redmi 9T vs POCO M3 vs Redmi 9: tutte le differenze e quale scegliere

Design e stile

I tre smartphone in esame arrivano con design molto diversi per quanto riguarda la parte posteriore, ma adottano un frontale identico con un pannello IPS da 6.53″ Full HD+ e notch a goccia. Le vostre preferenze quindi dovranno emergere in base alle specifiche che trovate in basso e al look preferito per la back cover. Redmi 9T presenta una Quad Camera rettangolare, posizionata in alto a sinistra. POCO M3 adotta una soluzione simile, ma il modulo fotografico è incorniciato da un ampia sezione con il logo del brand.

Con Redmi 9 abbiamo invece un ritorno ad un look in voga poco tempo fa, con una fotocamera centrale inserita in un modulo circolare. Tutti e tre i modelli adottano una scocca in policarbonato, con texture anti-impronta. Frontalmente, a protezione del display, abbiamo un pannello Gorilla Glass 3. Per saperne di più in merito alle differenze tecnica, di seguito trovate le specifiche degli smartphone a confronto.

Specifiche a confronto

Redmi 9T POCO M3 Redmi 9 Dimensioni 162,3 x 77,3 x 9,06 mm 198 grammi 162,3 x 77,3 x 9,06 mm 198 grammi 163,32 x 77,01 x 9,1 mm 198 grammi Display IPS da 6.53″ Notch a goccia Full HD+ (2340 x 1080 pixel) 19.5:9 395 PPI Gorilla Glass 3 Luce blu ridotta certificata TÜV Rheinland Widevine L1 IPS da 6.53″ Notch a goccia Full HD+ (2340 x 1080 pixel) 19.5:9 395 PPI Gorilla Glass 3 Luce blu ridotta certificata TÜV Rheinland I PS da 6.53″ Notch a goccia Full HD+ (2340 x 1080 pixel) 19.5:9 394 PPI Gorilla Glass 3 Chipset Qualcomm Snapdragon 662 (11 nm, octa-core, 2.0 GHz) Qualcomm Snapdragon 662 (11 nm, octa-core, 2.0 GHz) MediaTek Helio G80 (12 nm, octa-core, 2.0 GHz) GPU Adreno 610 Adreno 610 Mali-G52 MC2 RAM 4/6 GB LPDDR4X (la versione da 6 GB è disponibile solo in alcune regioni) 4 GB LPDDR4X 4 GB LPDDR4X ROM 64 GB UFS 2.1 128 GB UFS 2.2 64 GB UFS 2.1 128 GB UFS 2.2 32 GB eMMC 5.1 64 GB eMMC 5.1 MicroSD SI SI SI Sicurezza Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Lettore d'impronte posteriore + Face Unlock Fotocamera principale quad camera da 48+8+2+2 MP f/1.79-2.2-2.4-2.4 PDAF grandangolo a 120° macro da 4 cm video FHD 30 fps tripla fotocamera da 48+2+2 MP f/1.79-2.4-2.4 PDAF macro da 4 cm video FHD 30 fps quad camera da 13+8+5+2 MP f/2.2-2.2-2.4-2.4 PDAF grandangolo a 118° macro da 4 cm video FHD 30 fps Fotocamera selfie 8 MP f/2.05 video FHD 30 fps 8 MP f/2.05 video FHD 30 fps 8 MP f/2.0 video FHD 30 fps Batteria 6.000 mAh 6.000 mAh 5.020 mAh Velocità di ricarica 18W (caricatore 22.5W incluso in confezione) 18W (caricatore 22.5W incluso in confezione) 18W (caricatore 10W incluso in confezione) SIM Dual 4G Dual 4G Dual 4G Wi-Fi Dual Band 2.4/5G Dual Band 2.4/5G Dual Band 2.4/5G Bluetooth BT 5.0 BT 5.0 BT 5.0 NFC SI NO SI GPS GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou Porta USB Type-C USB Type-C USB Type-C Speaker Doppio (capsula auricolare) Doppio (capsula auricolare) Singolo Mini Jack Cuffie SI SI SI Infrarossi SI SI SI Sistema Operativo Android 10, MIUI 12 Android 10, MIUI 12 per POCO Android 10, MIUI 12 (aggiornato)

Le nostre recensioni

Ovviamente il confronto tra specifiche dice molto ma la prova sul campo è quella più importante. Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sui dispositivi protagonisti di questo articolo, in basso trovate le nostre recensioni!

POCO M3 – RECENSIONE

Redmi 9 – RECENSIONE

Redmi 9T vs POCO M3 vs Redmi 9: prezzo a confronto

Il pezzo forte degli smartphone di fascia medio-bassa di Xiaomi è sempre rappresentato dal prezzo e quello di Redmi 9T, POCO M3 e Redmi 9 non fa eccezione. Si tratta di cifre accessibili e diventano ancora più ragionevoli ed interessanti entrando in contatto con gli street price e le varie offerte dedicate.

Per quanto riguarda Redmi 9T, il prezzo di listino in Italia è di 199.9€ per la versione da 4/128 GB ma si scende a 179.9€ nel caso della variante da 4/64 GB. Nel momento in cui scriviamo il dispositivo è stato solo annunciato e non sappiamo ancora quando entrerà in commercio.

Si passa poi a POCO M3, proposto al lancio a 159.9€ e 179.9€ rispettivamente per le versioni da 4/128 GB e 4/64 GB. Lo smartphone è sceso anche a 149.9€ e 129.9€, toccando anche quota 114€. A fine articolo trovate la miglior offerta del momento (ovviamente fino alla fine della promo o dello stock).

Concludiamo con Redmi 9, disponibile al debutto a 149.9€ e 169.9€ per le versioni da 3/32 GB e 4/64 GB. Anche in questo caso abbiamo avuto cali di prezzo fino a 129.9€ e 149.9€: comunque la miglior cifra resta quella intorno ai 110€, disponibile in varie occasioni.

In basso trovate alcune offerte con gli street price, di certo più appetibili di quelli al debutto (come sempre, d'altronde).

Ti interessano altri confronti? Qui trovi tutte le differenze tra gli ultimi modelli della serie Redmi Note mentre per chi vuole orientarsi nel panorama delle smartband sono disponibili le differenze tra OnePlus Band, Mi Band 5, Amazfit Band 5 e Honor Band 6.

