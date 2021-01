La Dark Mode – che permette di impostare un tema scuro in modo da risparmiare batteria su display OLED, o semplicemente per avere uno stile differente – è disponibile su molteplici modelli della compagnia cinese. Purtroppo però si tratta di una funzionalità che non è disponibile proprio per tutti i dispositivi. Se il vostro smartphone non supporta la Modalità Scura nativa, niente paura: ecco come abilitare il tema scuro su qualsiasi Xiaomi, che sia dotato della MIUI 10, 11 o 12 che sia.

Ecco come abilitare il tema scuro su POCOPHONE F1 ed altri smartphone Xiaomi

Come molti Mi Fan ben sapranno, da un po' di tempo a questa parte la MIUI stabile ha introdotto il supporto alla Modalità Scura: si tratta di una feature attivabile direttamente tramite le Impostazioni e la sezione Display. Nonostante l'introduzione di questa novità ci sono ancora dei dispositivi che non possono beneficiare in via ufficiale del tema Dark. Per fortuna esiste una soluzione ed arriva da un developer del forum di XDA, il quale ha scovato una backdoor che permette di abilitare il tema sul flagship POCOPHONE e su qualsiasi modello Xiaomi.

Modalità Scura su qualsiasi Xiaomi: ecco come

Prerequisiti

Volete sapere come abilitare il tema scuro su qualsiasi smartphone Xiaomi? Il procedimento da seguire è semplicissimo, basterà utilizzare un comando ADB (quindi dovrete avere a disposizione un PC), e non necessita dei permessi di root. Quindi scaricate ed installate ADB sul vostro PC (lo trovate qui).

Passate allo smartphone: per prima cosa bisogna entrare nelle Opzioni Sviluppatore. Per farlo è necessario cliccare ripetutamente sulla voce versione MIUI presente nelle Impostazioni e le Info sul telefono. Ora entrate nella sezione Impostazioni aggiuntive e in Opzioni Sviluppatore: qui selezionate l'opzione Debug USB ed attivatela.

Procedura

Ora cha ADB è installato sul vostro PC e che il device è pronto, collegate lo smartphone tramite cavo ed inserite il seguente comando nel terminale:

adb devices

In questo modo potrete verificare se il dispositivo è collegato correttamente: in questo caso sarà visualizzato tramite il suo nome in codice. Una volta che lo smartphone è stato individuato con successo inserite il comando seguente:

adb shell settings put secure ui_night_mode 2

Così facendo avrete abilitato la Dark Mode a bordo del vostro smartphone Xiaomi.

Come disattivare la Dark Mode su Xiaomi (con ADB)

Avete attivato la Modalità Scura tramite ADB e ora volete disabilitarla? Per procedere con la disattivazione non dovrete far altro che collegare il dispositivo al PC e stavolta inserire il comando:

adb shell settings put secure ui_night_mode 1

Infine, se volte impostare l'attivazione/disattivazione automatica del tema scuro (in base all'alternanza notte/giorno) non dovrete far altro che inserire:

adb shell settings put secure ui_night_mode 0

La procedura di cui sopra dovrebbe funzionare per tutti i modelli Xiaomi che non supportano in modo nativo il Tema Scuro, ma ovviamente potrebbe non funzionare per tutti. L'unico modo per saperlo con certezza è quello di provare e per fortuna non bisognerà sudarci troppo dato che la procedura non richiede root o passaggi complessi.

