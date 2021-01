Sempre più case si riempiono oggi di prodotti intelligenti per la pulizia e per la purificazione dell'aria. Un brand che ha fatto da anni il suo leit motiv nel settore è Proscenic, che nel 2021 lancia una nuova gamma di prodotti davvero interessanti, come l'aspirapolvere ciclonico P10 Pro, il robot aspirapolvere lavapavimenti M8 Pro, il purificatore d'aria A9 ed il mini aspirapolvere portatile S1.

Quali sono quindi le caratteristiche dei nuovi prodotti per la casa del brand? Partendo dal Proscenic P10 Pro, si tratta di un aspirapolvere ciclonico senza fili dotato di una forte potenza di aspirazione da 22.000 Pa, ma anche una buona batteria da 2200 mAh e ben 3 modalità di aspirazione in base alle esigenze. Dal vacuum cleaner cordless al robot aspirapolvere Proscenic M8 Pro, dispositivo molto intelligente, grazie alle sue feature come quella lavapavimenti, ma anche il sistema LDS 8.0, il VBoost per gli ostacoli ed anche il raccoglitore di polvere automatico. Il tutto è poi regolabile dall'applicazione dedicata.

Dopo i prodotti per la pulizia, passiamo ora al purificatore d'aria, il Proscenic A9, anch'esso smart e dotato di 4 modalità di potenza. Il tutto è regolabile da smartphone tramite Bluetooth e applicazione dedicata, con anche l'indicatore di qualità dell'aria PM 2.5. Infine, chiudiamo con un comodo mini aspirapolvere portatile, il Proscenic S1, ideale per angoli più difficili da raggiungere e per le auto, con il suo peso di appena 630 grammi. Molto comodo anche il fatto di poterlo ricaricare tramite USB Type-C.

Per tutte le novità dell'offerta Proscenic, potete riferirvi allo store ufficiale, dove saranno presenti tutte le promozioni e le iniziative in merito a questi nuovi prodotti fino a fine febbraio, a cui potete accedere a questo link.

