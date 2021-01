OnePlus Band vs Xiaomi Mi Band 5 vs Amazfit Band 5 vs Honor Band 6: tutte le differenze

Con l'entrata di OnePlus nel settore degli indossabili – grazie alla sua prima smartband – si è aperta un'ennesima strada per la casa cinese, dopo l'esperienza con la fascia media e quella entry level. Insomma, la compagnia di Pete Lau si appresta a diventare un player ancora più importante per il mercato tech, provando a trascendere gli smartphone per abbracciare il life style a tutto tondo. E ora che abbiamo fatto il pieno di fitness tracker è arrivato il momento di un bel confronto, con tutte le differenze tra i principali modelli attualmente disponibili. OnePlus Band vs Xiaomi Mi Band 5 vs Amazfit Band 5 vs Honor Band 6: a chi spetta la palma di migliore smarband?

OnePlus Band vs Xiaomi Mi Band 5 vs Amazfit Band 5 vs Honor Band 6: confronto e differenze tra fitness tracker

Design

Ovviamente non siamo qui per premiare l'uno o l'altro indossabile: il nostro confronto mira a mettere in evidenza le differenze tra i vari modelli, dopodiché spetterà a voi trarre le conclusioni e scegliere il dispositivo che preferite! Partiamo subito con una panoramica relativa al design: sia OnePlus Band che Xiaomi Mi Band 5 che Amazfit Band 5 si muovono su binari ormai stra-conosciuti. Tutti e tre i modelli offrono un design a capsula, con un modulo a ciottolo che può essere rimosso dal cinturino in silicone (quindi sostituibile).

Squadra vincente non si cambia, eppure Honor Band 6 prova a dare un bello scossone al settore delle smartband, proponendo un design che richiama quello di Watch ES. Un look da smartwatch (con un pannello rettangolare quasi full screen), seppur con qualche rinuncia lato software e di componenti ed un display leggermente più piccolo rispetto al modello ES (qui trovate un confronto tra i due). In merito alle nostre smartband, di seguito ci addentriamo in un confronto tra specifiche, con tutte le differenze presenti al loro interno.

Specifiche e caratteristiche

OnePlus Band Xiaomi Mi Band 5 Amazfit Band 5 Honor Band 6 (Global) Dimensioni 40.4 x 17.6 x 11.95 mm 10.3 grammi senza cinturino 22.6 grammi con conturino 46.95 x 18.15 x 12.45 mm 11.9 grammi senza cinturino 47.2 x 18.5 x 12.4 mm 12 grammi senza cinturino 24 grammi con conturino 43 x 25.4 x 11.45 mm 18 grammi senza cinturino Display Unità touch AMOLED da 1.1″ 294 x 126 pixel Unità touch AMOLED da 1.1″ 294 x 126 pixel Unità touch AMOLED da 1.1″ 294 x 126 pixel Unità touch AMOLED da 1.47″ 368 x 194 pixel Sensori sensore ottico per attività cardiaca,sonno, SpO2, accelerometro, giroscopio sensore ottico per attività cardiaca,sonno, accelerometro, giroscopio sensore ottico per attività cardiaca (BioTracker 2),sonno (SomnusCare), SpO2, accelerometro, giroscopio sensore ottico + TrueSeen 4.0 (attività cardiaca), TrueSleep 2.0 (sonno), SpO2, accelerometro, giroscopio SpO2 Si No Si (OxygenBeats) Si Connettività Bluetooth 5.0 BLE Bluetooth 5.0 BLE Bluetooth 5.0 BLE Bluetooth 5.0 BLE Assistente vocale No No Si, Alexa No GPS Non presente Non presente Non presente Non presente NFC Non presente Non presente Non presente Non presente Batteria e Autonomia 100 mAh, fino a 14 giorni 125 mAh, fino a 14 giorni 125 mAh, fino a 15 giorni 180 mAh – 14/10 giorni di utilizzo (in base all'uso) Memoria Non presente Non presente Non presente Non presente Cinturino Sostituibile Sostituibile Sostituibile Fisso Impermeabilità 5 ATM/IP68 5 ATM 5 ATM 5 ATM Modalità Sportive e Salute 13 modalità sport 11 modalità sport 11 modalità sport, valutazione PAI 10 modalità sport, rilevamento automatico esercizi Funzionalità aggiuntive Notifiche messaggi e chiamate in arrivo, Controlli di riproduzione della musica, Cronometro, Timer, Sveglia (vibrazione), Controllo scatto fotocamera, Trova il mio telefono, Sincronizzazione della modalità Zen (con alcuni OP), Meteo, OTA Notifiche messaggi e chiamate in arrivo, Controlli di riproduzione della musica, Cronometro, Timer, Sveglia (vibrazione), Controllo scatto fotocamera, Trova il mio telefono, Meteo, OTA Notifiche messaggi e chiamate in arrivo, Controlli di riproduzione della musica, Cronometro, Timer, Sveglia (vibrazione), Controllo scatto fotocamera, Trova il mio telefono, Meteo, OTA Notifiche messaggi e chiamate in arrivo, Controlli di riproduzione della musica, Cronometro, Timer, Sveglia (vibrazione), Trova il mio telefono, Meteo, OTA App companion Si, OnePlus Health Si, Mi Fit Si, Zepp Si, Huawei Health Tracker Ciclo Femminile Non presente Presente Presente Presente Colorazioni Black, Navy, Tangerine Gray Black (Orange e Blue come cinturini a parte) Black, Orange, Green (in base al cinturino) Meteorite Black, Seagull Gray, Coral Powder

OnePlus Band vs Xiaomi Mi Band 5 vs Amazfit Band 5 vs Honor Band 6: prezzi a confronto

Concludiamo la nostra panoramica delle differenze tra smartband con un confronto tra il prezzo di vendita di OnePlus Band, Xiaomi Mi Band 5, Amazfit Band 5 e Honor Band 6. Per quanto riguarda la soluzione targata OnePlus, al momento si tratta di un prodotto disponibile solo in India, a circa 28€ al cambio: per ora non è ancora presente nei vari store online e non è dato di sapere se e quando arriverà in Europa.

La sempreverde Xiaomi Mi Band 5 ha debuttato a 39.9€ in Italia (attualmente è in promo a 34.9€), ma il suo prezzo si è ormai assestato intorno ai 20€ in offerta. Con Amazfit Band 5 si alza il tiro (viste anche le migliorie rispetto alla cugina di Xiaomi): in questo caso la troviamo online a circa 27€, a fronte di un prezzo di listino di 44.9€.

Concludiamo con la nuova Honor Band 6: al momento è disponibile all'acquisto (a poco meno di 30€) solo la versione CN da aggiornare successivamente in lingua italiana. Il lancio nel nostro paese avverrà prossimamente: Honor ha confermato il debutto internazionale (qui trovate tutti i dettagli) ma manca ancora una data di commercializzazione.

Allora, quale delle quattro smartband preferite? Fatecelo sapere nei commenti in basso, mentre qui sotto trovate i link all'acquisto con il relativo prezzo scontato (ormai divenuto street price).

