Con il debutto dei nuovi modelli della famiglia 9T, la costola di Xiaomi ha fatto un ennesimo passo avanti. In primis si punta forte al 5G nella fascia media, ma è interessante notare anche il cambio di look e soprattutto le novità in fatto di chipset (con la presenza di una soluzione MediaTek). Siete indecisi su quale modello puntare? Avete bisogno di un recap delle specifiche al volo? Volete sapere cosa cambia tra gli ultimi modelli del brand? Allora bando alle ciance ed ecco il nostro confronto tra Redmi Note 9T 5G vs Redmi Note 8T vs Redmi Note 9 Pro, con tutte le differenze tra i tre dispositivi di fascia media.

Redmi Note 9T 5G vs Redmi Note 8T vs Redmi Note 9 Pro: tutte le differenze tra i tre medio gamma

Design e stile

Il primo dettaglio a saltare all'occhio riguarda di certo il design: Redmi Note 9T 5G arriva con ampio pannello con foro in alto a sinistra, mentre la back cover presenta una fotocamera circolare posizionata al centro. Un bel cambiamento rispetto al predecessore Redmi Note 8T, ancora dotato di notch a goccia e con una fotocamera verticale in alto a sinistra. Il dispositivo monta un lettore d'impronte posteriore, mentre i modelli più recenti optano per una soluzione laterale.

Per concludere la panoramica, il display di Redmi Note 9 Pro è dotato di un punch hole centrale mentre la fotocamera è un modulo quadrato (rettangolare, contando il flash) al centro della scocca. Di seguito trovate un confronto abbastanza preciso tra le specifiche.

Specifiche a confronto

Redmi Note 9T 5G Redmi Note 8T Redmi Note 9 Pro Dimensioni 161,9 x 77,3 x 9,05 mm 199 grammi 161,1 x 75,4 x 8,6 mm 200 grammi 165,75 x 76,68 x 8,8 mm 209 grammi Display IPS da 6.53″ Punch hole (sinistra) Full HD+ (2340 x 1080 pixel) 19.5:9 395 PPI Gorilla Glass 5 IPS da 6.3″ Notch a goccia Full HD+ (2340 x 1080 pixel) 19.5:9 409 PPI Gorilla Glass 5 IPS da 6.67″ Punch hole (centro) Full HD+ (2400 x 1080 pixel) 20:9 395 PPI Gorilla Glass 5 Chipset MediaTek Dimensity 800U (7 nm, octa-core, 2.4 GHz) Qualcomm Snapdragon 665 (11 nm, octa-core, 2.0 GHz) Qualcomm Snapdragon 720G (8 nm, ocra-core, 2.3 GHz) GPU Mali-G57 Adreno 610 Adreno 618 RAM 4 GB LPDDR4X 4 GB LPDDR4X 6 GB LPDDR4X ROM 64 GB UFS 2.1 128 GB UFS 2.2 con Write Booster e HPB 64/128 GB eMMC 64/128 GB UFS 2.1 MicroSD SI SI SI Sicurezza Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Lettore d'impronte posteriore + Face Unlock Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Fotocamera principale tripla fotocamera da 48+2+2 MP f/1.79-2.4-2.4 AF grandangolo a 118° macro da 4 cm video 4K 30 fps quad camera da 48+2+2+2 MP f/1.8-2.2-2.4-2.4 AF grandangolo a 120° macro da 4 cm video 4K 30 fps quad camera da 64+8+5+2 MP f/1.89-2.2-2.4-2.4 AF grandangolo a 119° macro da 2 cm video 4K 30 fps Fotocamera selfie 13 MP f/2.25 video FHD 30 fps 13 MP f/2.0 video FHD 30 fps 16 MP f/2.48 video FHD 30 fps Batteria 5.000 mAh 4.000 mAh 5.020 mAh Velocità di ricarica 18W 18W 30W SIM Dual 5G Dual 4G Dual 4G Wi-Fi Dual Band 2.4/5G Dual Band 2.4/5G Dual Band 2.4/5G Bluetooth BT 5.1 BT 4.2 BT 5.0 NFC SI SI SI GPS GPS/Glonass/Galileo GPS/Glonass/Galileo GPS/Glonass/Beidou Porta USB Type-C USB Type-C USB Type-C Speaker Doppio (capsula auricolare) Singolo Doppio (capsula auricolare) Mini Jack Cuffie SI SI SI Infrarossi SI SI SI Sistema Operativo Android 10, MIUI 12 Android 10, MIUI 12 (aggiornato) Android 10, MIUI 12 (aggiornato)

Redmi Note 9T 5G vs Redmi Note 8T vs Redmi Note 9 Pro: prezzi a confronto

Il confronto tra i membri della famiglia Note non può non terminare con il prezzo di vendita e con le relative differenze. Redmi Note 9T 5G – fresco di lancio – ha debuttato in Italia a 269.9€ e 299.9€, rispettivamente per le versioni da 4/64 GB e 4/128 GB. Le vendite cominceranno il 25 gennaio e il modello base sarà proposto in super offerta lancio a 239.9€.

Per quanto riguarda Redmi Note 9 Pro, lo store ufficiale lo propone al prezzo di 269.9€ (6/64 GB) e di 299.9€ (6/128 GB). Insomma si tratta delle stesse cifre del cugino 9T: in questo caso la scelta è solo vostra e in base alle vostre preferenze. Redmi Note 9T offre il supporto al 5G ed un chipset MediaTek, una tripla fotocamera ed una ricarica da 18W; dall'altro lato abbiamo un dispositivo solo 4G ma con Snapdragon 720G, con 6 GB di RAM, ricarica da 30W ed una Quad Camera da 64 MP (contro i 48 MP del Note 9T).

Il cerchio si chiude con il “piccolo” del trittico: Redmi Note 8T è arrivato in Italia a 229€ (4/64 GB) e al prezzo lancio di 199€. Di certo si tratta di una cifra inferiore rispetto agli altri due, ma le novità introdotte da questi non sono da sottovalutare. Comunque, come potete vedere in basso, gli street price sono ben diversi e di certo più vantaggiosi.

