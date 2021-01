Ci siamo lasciati alle spalle il lancio della serie Redmi Note 9 5G e si torna a parlare nuovamente del presunto Redmi Note 9T 5G. Questo perché sarebbe l'ennesimo modello facente parte della confusionaria strategia di rebranding che Xiaomi ha messo in atto da un po' di tempo a questa parte. Come avete potuto constatare, il trittico di smartphone presentati in Cina è composto da due rebrand. Mi riferisco a Redmi Note 9 4G – ovvero il nostro POCO M3 e Redmi 9 Power indiano – e al modello 9 Pro 5G, un rifacimento dell'occidentale Xiaomi Mi 10T Lite. All'appello manca il suddetto Redmi Note 9 5G, l'unico smartphone che riesce a distinguersi per non essere già esistente sotto altra forma ma che in realtà arriverà a brevissimo sul mercato internazionale come Redmi Note 9T 5G.

Aggiornamento 04/01: il “nuovo” mid-range 5G di Redmi ha una data di presentazione. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Redmi Note 9T 5G e Note 9 5G: proviamo a fare chiarezza

Che cosa ci aspetta dal nuovo smartphone Global?

Già certificato prima della presentazione di Redmi Note 9 5G con nome in codice M2007J22G, la lettera finale “G” specifica come Redmi Note 9T sia un modello destinato al mercato Global. Inizialmente si pensava che sarebbe potuto essere Redmi Note 10, ma ormai sappiamo che questa serie slitta alla prima metà del 2021. Sapendo che Note 9T sarà “il nostro” Note 9 5G, possiamo farci già un'idea completa sulla sua scheda tecnica. Avremo quindi un display IPS da 6,53″ Full HD+ con refresh rate a 60 Hz e sensore ID laterale in dimensioni di 161,96 x 77,25 x 9,2 mm per 199 g.

All'interno di Redmi Note 9T 5G ci sarà un chipset poco diffuso in occidente, il MediaTek Dimensity 800U montato a bordo del diretto competitor Realme 7 5G che abbiamo recensito. È un SoC con processo produttivo a 7 nm, con una CPU octa-core (2 x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) ed una GPU ARM Mali-G57 MC3. Lato memorie, invece, avremo 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage espandibile fino a 512 GB tramite microSD.

Il comparto fotografico comprenderà una tripla fotocamera da 48+8+2 MP con apertura f/1.79-2.2, grandangolo a 118° e sensore macro. La fotocamera frontale, incastonata in alto nel display forato, è un sensore da 13 MP. Concludiamo con supporto dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS, sensore IR, speaker stereo, mini-jack, USB Type-C e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 18W. Ovviamente tutto questo vale solo nel caso del rebrand completo: al momento non è dato di sapere se Xiaomi ha in serbo delle aggiunte (o delle differenze).

Redmi Note 9T 5G – Scheda tecnica (presunta)

Display IPS da 6,53″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con densità di 394 PPI e Gorilla Glass 5

(2340 x 1080 pixel) con densità di 394 PPI e Gorilla Glass 5 dimensioni di 162 x 77.3 x 9.2 mm per 199 g

SoC MediaTek Dimensity 800U a 7 nm

a 7 nm CPU octa-core 2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55

GPU ARM Mali-G57 MC3

6/8 GB di RAM

di RAM 128/256 GB di storage UFS 2.2 espandibile via microSD

di storage UFS 2.2 espandibile via lettore d'impronte laterale

tripla fotocamera da 48+8+2 MP f/1.79-2.2 con grandangolo a 118° e macro, video 4K

f/1.79-2.2 con grandangolo a 118° e macro, video 4K selfie camera da 13 MP

supporto dual SIM 5G SA/NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, Dual-frequency GPS, sensore IR, speaker stereo, mini-jack, USB Type-C

batteria da 5.000 mAh con ricarica 18W

con ricarica 18W sistema operativo Android 10 con MIUI 12

Redmi 9T: certificato anche un modello minore, solo 4G

Il lancio internazionale di Redmi Note 9T 5G si fa sempre più vicino: il dispositivo è stato certificato varie volte, sempre con il numero di modello M2007J22G (e con la conferma del nome dello smartphone). Mentre il lancio di quest'ultimo è previsto per i prossimi giorni abbiamo anche altre novità: esiste infatti anche un Redmi 9T, certificato dall'ente NBTC che conferma il nome dello smartphone (in alto trovate un'immagine del documento).

Oltre al nome commerciale in dispositivo cita anche la sigla del modello M2010J19ST; com'è facile intuire viene riportata la sola presenza della connettività LTE. La sigla dello smartphone è molto importante perché rappresenta un chiaro riferimento al Redmi Note 9 4G cinese (M2010J19SC), già conosciuto in versione Global come Redmi 9 Power (in India).

Volendo prendere per buona la sua identità di rebrand, il modello 9T dovrebbe essere quindi mosso dallo Snapdragon 662 e avere dalla sua un dispositivo LCD da 6.53″ Full HD+ con notch a goccia. Sul retro dovremmo avere Quad Camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP (a seconda della versione, il modello cinese monta un triplo modulo) mentre la batteria sarebbe un'unità da 6.000 mAh. Ovviamente il tutto è da prendere con le pinze fino ad una conferma ufficiale da parte di Xiaomi!

Redmi Note 9T: ufficiale la data di presentazione e dettagli sul prezzo

Este viernes toca evento. Así empieza el 2021.

Se viene el #RedmiNote9T#Preparadoslistos5G pic.twitter.com/0PBGGSY49T — Xiaomi España (@XiaomiEspana) January 4, 2021

Tramite un comunicato sui profili social Xiaomi Spagna ha annunciato la data di presentazione di Redmi Note 9T 5G in Europa: lo smartphone arriverà il prossimo 8 gennaio 2021, tramite un evento che sarà trasmetto in streaming. Si tratta del primo smartphone Redmi in Europa dotato di connettività 5G e secondo quanto riportato dalla stessa compagnia – seppur senza sbilanciarsi – arriverà ad un prezzo contenuto.

