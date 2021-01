Xiaomi aggiorna l’app Meteo con la qualità dell’aria | Download

Da qualche giorno Xiaomi ha iniziato il roll-out di un nuovo aggiornamento per la sua app Meteo presente nella MIUI. Così come un po' tutti i produttori, la compagnia offre ai propri utenti la possibilità di monitorare le condizioni atmosferiche. E in maniera nativa, grazie all'implementazione nel widget dell'orario presente nella home dei suoi smartphone. Non soltanto la situazione in quel momento, ma anche previsioni per i giorni successivi, tasso di umidità, vento e quant'altro.

L'app Meteo si aggiorna: ecco tutte le migliorie introdotte da Xiaomi

L'aggiornamento rilasciato da Xiaomi porta l'app Meteo all'ultima versione V12.5.8.1, una riedizione della V12.3.6.1 rilasciata pochi giorni addietro. Il succo non cambia, in quanto il changelog rimane il medesimo, in primis per il cambio della UI che ci mostra le informazioni AQI. L'acronimo sta per Air Quality Index ed indica la qualità dell'aria nella zona dove viviamo, in modo da capire il grado di inquinamento atmosferico presente.

Le altre modifiche applicate riguardano un'ottimizzazione della memoria allocata all'app Meteo, così come il fix di alcuni bug noti e migliorie generali alle prestazioni.

Scarica Weather V12.5.8.1

Potete scaricare direttamente il file APK, anche se non vi garantiamo che possa funzionare al 100% su ROM Global ed EEA. L'ho provato su una MIUI 12.5 Beta e, pur funzionando correttamente, non sono presenti i dati AQI per le città italiane, così come anche altre zone europee. Purtroppo Xiaomi pare aver eliminato l'opzione per modificare il provider di informazioni meteo (nel caso aveste un metodo fatecelo sapere). Se proprio voleste rimanere informati sulla qualità dell'aria della vostra città, vi consigliamo l'app AccuWeather.

