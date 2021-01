La nostalgia per vecchi videogiochi è qualcosa che colpisce un po' tutti gli utenti nati tra gli '80 e '90. Fortunatamente, con il tempo sono arrivate tante console, tipo questa, per retro gaming, come la Powkiddy A13, che è in offerta con codice sconto su Geekbuying con tanto di spedizione da Europa.

Powkiddy A13: console retro gaming con tasti arcade in offerta con codice sconto su Geekbuying

A guardarla bene, la retro console di Powkiddy sembra effettivamente un piccolo cabinato arcade come lo si trova nelle sale giochi, ma può fare molto di più. Infatti, oltre ai tasti pre-impostati e la manopola ideale per i picchiaduro, può emulare tante console del passato dalla PlayStation al Neo Geo, essendo Open Source.

Non solo è dotata di un display da 10″, ma ha la possibilità di essere collegata alla TV tramite HDMI per ampliare l'esperienza di gioco, che può essere vissuta anche con controller che usereste anche per il PC, dato che esistono varie porte USB. Grazie all'espansione di memoria, è possibile mettere giochi fino a 32 GB, quindi una vera infinità, considerando i formati dei vari file. La batteria da 4000 mAh inoltre lo rende un ottimo compagno di viaggio essendo la A13 una console portatile.

Il prezzo della console retro gaming Powkiddy A13, grazie all'offerta con Coupon di Geekbuying, è di 75.5€, che va abbinata all'ottima spedizione da Europa dal costo di 5€, che resta un ottimo prezzo considerando il costo di questo tipo di prodotti.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu