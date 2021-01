Xiaomi potrebbe lanciare i suoi primi occhiali smart medicali

Se c'è un dispositivo intelligente che proprio non è riuscito a prendere piede in ambito consumer, beh di certo gli smart glasses rappresentano un valido esempio. Dopo l'esperimento di Google abbiamo assistito ad alcuni timidi approcci da parte di altri brand, ma senza niente di fatto e restando relegati a brevetti e prototipi. Forse Xiaomi potrebbe avere la risposta per risollevare questo settore, proponendo degli occhiali smart medicali.

Xiaomi pensa agli occhiali smart medicali, secondo questo brevetto

Ovviamente è bene sottolineare che anche questa volta si tratta di un brevetto e di conseguenza non è dato di sapere se questo particolare dispositivo diventerà realtà. Di recente Xiaomi ha ottenuto l'approvazione in patria per degli occhiali smart, ma a differenza di altri modelli si tratta di una soluzione per la salute. Gli occhiali smart mediali di Xiaomi sfruttano la fototerapia per offrire trattamenti utili sia nel campo psicologico che per quanto riguarda l'affaticamento degli occhi.

Ovviamente questa non è la sede per parlare della fototerapia, ma il soldoni si tratta di una tecnica curativa che utilizza la luce prodotta da vari tipi di lampade. Gli occhiali di Xiaomi dovrebbero sfruttare differenti tipologie di luci (segnali ultravioletti, a infrarossi, laser, segnali di luce visibile) per alleviare il mal di testa, l'affaticamento degli occhi, per migliorare la circolazione del sangue (nell'area della testa) oppure come terapia contro stati di depressione e ansia.

Come evidenziato poco sopra, al momento si tratta solo di un brevetto. Di certo saremmo curiosi di scoprire qualcosa in più in merito ad una novità simile ma trattandosi di argomenti delicati (nel caso di depressione e ansia) è bene ricordare che in questi casi un paio di occhiali smart di certo non solo la soluzione e che nulla può sostituire l'aiuto ed il supporto di un professionista.

Comunque, a proposito di novità in salsa Xiaomi… avete già dato un'occhiata all'innovativa (per non dire rivoluzionaria) tecnologia Mi Air Charge?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu