Come cambiare l’orologio nella MIUI di Xiaomi

Avete uno smartphone Xiaomi e volete cambiare l'orologio nella lock screen della MIUI? Per quanto lo stile della UI sia molto apprezzato dalla community, c'è chi giustamente potrebbe volerlo cambiare a suo piacimento. La MIUI non è una delle interfacce più permissive sotto questo punto, pur offrendo qualche grado di modifica. Specialmente se ci si affida alla community Temi, molto ricca di opzioni aggiuntive, per quanto ci siano limiti con l'installazione di personalizzazioni di terze parti (come gli icon pack dal Google Play Store).

Ecco come modificare l'orologio nella lock screen della MIUI di Xiaomi

Esplorando le personalizzazioni offerte dalla MIUI di Xiaomi, troviamo la possibilità di cambiare l'orologio della lock screen. Ecco gli step da seguire per farlo:

Andate in “Impostazioni/Wallpaper e personalizzazione“ Selezionate la voce relativa alla “Lock screen“ Dalla schermata successiva scegliete il layout che preferite per la schermata di blocco

Oltre a ciò, potete anche impostare una scritta da visualizzare nella schermata. Cliccate su “Lock screen owner info” e digitate la frase che volete vedere a schermo bloccato.

Certo, si tratta di scelte limitate se si vuole cambiare l'orologio (di base ci sono solo quattro presets), in quanto non si possono scegliere colori, font o stili per l'orologio differenti da quelli di default nella MIUI di Xiaomi. Ma è già qualcosa. Se desiderate qualcosa di più radicale, dovrete necessariamente fare affidamento al mondo del modding.

