Nokia, salgono le vendite di smartphone: risorge l’araba fenice?

La storia della divisione telefonica di Nokia è a dir poco tormentata. Un tempo il brand più famoso e proficuo al mondo, ha lentamente accusato la crescente rivalità di Apple, Samsung e più in generale del mercato Android. È difficile quantificare quanti telefoni abbia venduto dagli anni '90 a oggi, ma sicuramente siamo nell'ordine dei miliardi: potrei citarvi modelli come Nokia 1100, 2600, 3310, 5230, 6600, tutti dispositivi che hanno superato il centinaio di milioni di vendite nel mercato globale. Ma se si escludono exploit come Nokia 105, dal 2010 in poi la compagnia europea è stata travolta dalla competizione. Ma se a niente è servita l'acquisizione da parte di Microsoft, dato il flop che è stato il progetto Windows Mobile, quella di HMD Global potrebbe star iniziando a dare i suoi frutti.

Le vendite di smartphone Nokia stanno crescendo in occidente: “merito” della Cina?

Se si prende in analisi il mercato occidentale, nella maggior parte delle nazioni sono Apple e Samsung a contendersi le prime posizioni, mentre è differente la situazione dalla terza posizione in poi. In Europa sono i brand cinesi ad aver scalzato le vecchie glorie, in particolare Xiaomi, OPPO e vivo (e Huawei prima del crollo causa ban). Al contrario, negli Stati Uniti i brand cinesi sono pressoché assenti e soltanto Apple e Samsung detengono qualcosa come il 70/80% del mercato, praticamente un duopolio, seguito da Motorola e OnePlus.

📢 Congratulations to @HMDGlobal. @Nokia became the🏆 #5 Smartphone Brand in the USA 🇺🇸 🔝



➡️This has always been a challenging market for Nokia



➡️The new Nokia C100 and Nokia C200 (@Google Android 12) are very successful launches



➡️The C100 became the #15 most sold in 2Q22 pic.twitter.com/bYvpPrzBTq — Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) September 1, 2022

Ma qualcosa sta cambiando nel corso del 2022, perché gli analisti di IDC evidenziano come Nokia sia riuscita a conquistare la 5° posizione, con una forte crescita fra primo e secondo trimestre. Gli Stati Uniti non sono mai stati un mercato facile per Nokia, specialmente per la concorrenza di Apple e Samsung; merito di questo importante risultato sono modelli come Nokia C200 e C100, che hanno rapidamente scalato la fascia economica comparendo fra i prodotti più venduti in America negli scorsi mesi; quella fascia economica che in Europa è nelle mani di Xiaomi, OPPO e Realme, tutti brand assenti negli Stati Uniti. USA e Cina sono in aperta guerra tecnologica, come dimostrano le ultime mosse del governo Biden, e difficilmente vedremo questi brand cinesi ottenere lo stesso successo sul suolo americano. Questa differenza fra paesi occidentali la vediamo nella crescita della divisione Nokia Mobile: +31% in Europa e ben +87% in USA.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il