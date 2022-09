Honor vuole sfidare il monopolio di Samsung nei pieghevoli

Se si esclude il tentativo fatto da Motorola, in occidente Samsung è l'unica a vendere i propri smartphone pieghevoli, con il risultato di aver praticamente monopolizzato le vendite mondiali. La stessa Motorola ha deciso di vendere l'ultimo modello di RAZR solamente in Cina, ovvero l'unica nazione al mondo dove il mercato foldable ha vari concorrenti. Per esempio l'ultimo Xiaomi MIX Fold 2, ma anche OPPO Find N, vivo X Fold e Honor Magic V. E proprio per mano di Honor inizierà a cambiare qualcosa, dando ufficialmente via all'avvento dei pieghevoli cinesi anche in Europa.

Honor Magic V2 si vede all'orizzonte, anche per gli utenti fuori dalla Cina

A IFA 2022 di Berlino abbiamo visto varie novità targate Honor, principalmente il lancio di Honor 70 ma anche tablet, notebook e una grossa notizia per il mondo degli smartphone pieghevoli. In occasione della fiera berlinese, il presidente George Zhang ha confermato il piano di lancio futuro per un prossimo pieghevole Honor fuori dai confini cinesi. Non sarà cosa facile, visto che attualmente Honor ha una quota decisamente minoritaria in Europa ed è abbastanza improbabile che si affacci negli USA vista la delicata situazione con la Cina.

Honor Magic V2 (se questo sarà il suo nome effettivo) potrebbe essere il primo smartphone pieghevole che dalla Cina provi a conquistare un mercato europeo dove i nuovi foldable Samsung si riconfermano campioni di vendita. La dirigenza Honor ci ha già svelato qualcosa, fra cui il periodo di lancio ufficiale, per un pieghevole che dovrebbe offrire migliorie in termini di autonomia e durabilità. Nel frattempo, gli analisti dicono che il 2023 sarà l'anno del boom dei pieghevoli, anche se sarà dura rivaleggiare un'azienda in vantaggio come Samsung, specialmente in un'epoca in cui soltanto lei e Apple riescono a vendere smartphone così costosi. Si vocifera che Google si stia preparando a lanciare il suo primo foldable, senza dimenticarci che anche OPPO si starebbe apprestando a portare i suoi modelli in Europa.

