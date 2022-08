Honor Magic V2, anche la batteria avrà un upgrade

Da qualche settimana è iniziato il giro di voci intorno al prossimo Honor Magic V2 e quella più recente sembra riguardare la batteria. Infatti, pare che il brand voglia aumentare l'autonomia del suo nuovo pieghevole, aumentando la capacità rispetto al primo modello.

Honor Magic V2: batteria superiore al primo modello, lo sarà anche nell'autonomia?

A riportare le novità in merito alla batteria del nuovo pieghevole Honor è stato Digital Chat Station, che ci spiega come i due moduli (come da tradizione per i pieghevoli) si comporranno nella seguente configurazione: uno da 2.030 mAh ed uno da 2.870 mAh. Egli spiega però che non ha ancora informazione sulla distribuzione delle celle 3C (quindi avremo un sistema 6C), ma facendo la somma delle due batterie, la risposta è chiara: avremo una batteria più capiente.

Infatti, Honor Magic V ha attualmente una batteria da 4.750 mAh, che non è piccola per un pieghevole, ma che potrebbe essere scavalcata dal suo successore V2, che dovrebbe avere dunque una batteria maggiorata e commercializzata a 5.000 mAh. Questo cosa vuol dire? Avremo maggiore autonomia? Non sempre un modulo più grande garantisce una durata più ampia, salvo differenze importanti, ma è molto probabile sia così in quanto il chipset dovrebbe essere lo Snapdragon 8+ Gen 1, già noto per essere un campione nei bassi consumi.

Insomma, Honor sembra entrata in un'ottica importante per quanto riguarda il mercato dei pieghevoli, provando a portare standard di categoria molto alti in grado di competere con i pari modello di vivo, Xiaomi, senza dimenticare Huawei, OPPO e Samsung. Che sia dunque un preludio al mercato Global? Lo capiremo in seguito.

