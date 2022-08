Honor Magic V2 arriva prima del previsto? Le novità non sono poche

Honor Magic V, primo pieghevole del brand da indipendente e in assoluto, è sicuramente stata una prova di forza importante. Il suo possibile successore, Honor Magic V2, potrebbe non solo essere ancora meglio, ma anche arrivare prima.

Honor Magic V2 sarà un serio upgrade del primo pieghevole, ma arriverà prima

A parlare del futuro foldable di Honor è il leaker Comrade Guan, che ci spiega come Magic V2, o almeno così lo chiama lui, sembra essere più vicino del previsto e potrebbe arrivare un po' prima. Il punto della situazione però si sviluppa verso quelli che saranno gli upgrade rispetto al primo Magic V e sono tutti interessanti.

Partiamo da quello che possiamo definire la feature più “scontata”: si parla infatti di un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, che avrebbe tutte le ragioni di essere il SoC di questo terminale, specie se arrivasse in anticipo. A questo, il leaker aggiunge la possibilità che sia più leggero, più sottile e sicuramente più resistente agli urti. Un miglioramento, dice, considerevole.

In più, è molto probabile che Honor continui ad investire su tecnologie atte a migliorare la cerniera, quindi andando a ridurre ancor di più le grinze per la piegatura, come già successo con il primo Magic V. Infine, considerando che potrebbe arrivare comunque a fine 2022, non è escluso che si possa vedere il debutto della Magic UI 7.0, che sarebbe piuttosto appropriata. Insomma, si prospetta un'altra grande macchina da parte di un marchio che davvero non fa più notizia per la qualità dei prodotti premium che propone.

