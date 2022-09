vivo X Fold+ ufficiale: il pieghevole più potente al mondo

Nonostante noi occidentali siamo abituati unicamente ai pieghevoli Samsung, in Cina c'è molta più scelta, specialmente dopo il nuovo vivo X Fold+. L'azienda asiatica lancia ufficialmente il suo secondo smartphone pieghevole nel giro di un anno, dopo aver presentato ufficialmente il primo capitolo lo scorso aprile. Un pieghevole che è stato molto apprezzato per aver adottato specifiche tecniche che non abbiamo visto altrove e che vediamo bissate anche sul suo successore.

vivo X Fold+ ufficiale: tutte le novità del flagship pieghevole

Design e display

Il nuovo vivo X Fold+ non rappresenta una vero e proprio secondo capitolo ma si presenta come una versione migliorata del primo pieghevole del brand. Il design resta quasi completamente invariato, con uno stile in-fold ed uno schermo esterno con un foro per la selfie camera. Quest'ultimo rimane un display curvo AMOLED da 6,53″ Full HD+ a 120 Hz, mentre quello interno una soluzione da 8,03″ 2K anch'esso a 120 Hz, ma con refresh rate dinamico grazie alla tecnologia LTPO 3.0. Vediamo mantenuto anche il sensore d'impronte a ultrasuoni Qualcomm 3D Sonic di seconda generazione, sia internamente che esternamente.

Nonostante tutte queste similitudini, vivo ha preparato una novità degna di nota: l'implementazione di una sua Flex Mode in stile Samsung, permettendo allo smartphone di rimanere piegato a 30°, 90° e 120° e poter così essere utilizzato in più posizioni. Un'altra novità la troviamo nelle colorazioni, disponibile in Sunny Mountain Blue, Sycamore Ash e la nuova variante Huaxia Red Il retro di tutti i modelli presenta una texture ruvida in simil pelle.

Specifiche e caratteristiche tecniche

A cambiare è principalmente il comparto hardware, visto che vivo X Fold+ passerà dallo Snapdragon 8 Gen 1 al più recente Snapdragon 8+ Gen 1. Una scelta che tutti i produttori Android stanno effettuando, anche in vista dei benefici in termini di consumi e gestione energetica rispetto al non troppo ottimizzato Snap 8 Gen 1. I tagli di memoria comprendono 12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di spazio d'archiviazione UFS 3.1 non espandibile. Il dispositivo ha già regalato una bella soddisfazione all'azienda: si tratta infatti del pieghevole più potente su Antutu (almeno nel momento in cui scriviamo).

Ad alimentare il dispositivo c'è una doppia batteria da 4.730 mAh con ricarica rapida che passa da 66W a 80W, mantenendo la sempre utile ricarica wireless (anche inversa). Il nuovo dato di ricarica lo rende ad oggi lo smartphone pieghevole con ricarica più potente. La connettività include supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, non mancano mancheranno speaker stereo mentre il sistema operativo resta Android 12 con Origin OS Ocean.

Resta immutato il comparto fotografico di vivo X Fold+, con una quadrupla fotocamera da 50+48+12+8 MP f/1.8-2.2-2.0-3.4 con stabilizzazione OIS, lenti Carl Zeiss, ultra-grandangolare a 114°, teleobiettivo 2x e periscopiale 5x. Per la selfie camera troviamo un'unità da 16 MP f/2.5.

vivo X Fold+ – Prezzo e data d'uscita

vivo X Fold+ viene presentato ufficialmente oggi 26 settembre 2022 in Cina, al prezzo di 9.999 RMB (circa 1.450€) per la 12/256 GB salendo a 10.999 RMB per la 12/512 GB (circa 1.590€). Salvo sorprese impreviste, il pieghevole vivo rimarrà nuovamente un'esclusiva della Cina.

