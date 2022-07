Dove comprare il pieghevole top vivo X Fold

La compagna cinese è entrata nel settore dei top di gamma foldable con il suo primo smartphone pieghevole e l'ha fatto puntando direttamente alle stelle. Completo e potente, il nuovo arrivato targato vivo si presenta come un'alternativa valida per chi cerca il dispositivo senza rinunce, dotato di uno spettacolare pannello pieghevole. Curiosi di mettere le mani su questa novità? Allora andiamo a scoprire dove comprare vivo X Fold, il nuovo pieghevole extra lusso!

Aggiornamento 15/07: il prezzo del pieghevole top di vivo scende leggermente. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

vivo X Fold: dove comprare il nuovo smartphone top pieghevole

Il pieghevole di OPPO è stato un successo e tutti i motivi sono facilmente comprensibili dando un'occhiata alla nostra recensione. Con X Fold, vivo ha deciso di seguire la scia della rivale puntando sì ad un dispositivo top, ma senza pensare troppo alle dimensioni e offrendo un comparto stellare sotto molteplici aspetti. Zero compromessi, un design in stile in-fold e qualità massima: tutti dettagli che virano verso un prezzo salato, anche se è possibile risparmiare qualcosina grazie al nostro codice sconto esclusivo. Ed ora bando alle ciance e andiamo a vedere dove comprare vivo X Fold, il nuovo pieghevole top!

Per tutti i dettagli sul primo top di gamma pieghevole di vivo date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. E se avete voglia di un altro smartphone foldable, ecco dove comprare OPPO Find N: compatto e potente, proposto ad un prezzo davvero niente male!

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente OriginOS con Android 12 in versione CN: le lingue supportate sono inglese e cinese. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso il base al dispositivo scelto.

TradingShenzhen

Ovviamente anche in questo caso si tratta della versione cinese (dato che al momento il pieghevole di vivo è stato presentato solo in patria).

versione da 12/256 GB – 1.597€

versione da 12/512 GB – 1.697€

Entrambe le versioni sono spedite dalla Cina (15€).

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al flagship.

