OPPO Find N Fold e Find N Flip in Europa? Spunta la certificazione

OPPO Find N, primo foldable del brand, ha sicuramente lasciato il segno in termini di prestazioni e design. Purtroppo questo modello non è arrivato da noi, ma qualcosa pare stia cambiando. Infatti, sembra che sia arrivata la prima certificazione in Europa per OPPO Find N Fold e Find N Flip, i prossimi pieghevoli dell'azienda.

OPPO Find N Fold e Find N Flip certificati in Europa: cosa si muove per i pieghevoli?

So yeah, OPPO Find N Fold, OPPO Find N Flip trademarks have also been filed in the Europe.#OPPO #OPPOFindNFold #OPPOFindNFlip pic.twitter.com/wx3pg09ygz — Mukul Sharma (@stufflistings) August 4, 2022

A parlare della possibilità di vedere i foldable di OPPO in Europa è, come qualche mese fa, Mukul Sharma, che ci porta due succose notizie. La prima è senza dubbio la certificazione europea per OPPO Find N Fold e Find N Flip, che già ci portano ad aprire un discorso, specie sul primo modello. Non è escluso infatti che da noi quello che potrebbe essere Find N 2 (in Cina) possa chiamarsi così, saltando il primo modello.

Quanto al Find N Flip, immaginiamo che possa essere un nome unico per entrambi i mercati. Immaginiamo che OPPO possa integrare in questi nuovi foldable chipset top gamma e, dunque, potrebbero essere gli smartphone del brand dotati di Snapdragon 8+ Gen 1, che non ha ad oggi esponenti diretti della Green Factory ma solo in Realme e OnePlus.

Il fatto che i nomi siano stati certificati ovviamente accende chiaramente non solo la curiosità ma anche l'attesa per vedere finalmente anche da noi come OPPO abbia lavorato bene sui pieghevoli. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per scoprire quando e come arriveranno i nuovi Find N. Nel frattempo, vi lasciamo la recensione e la guida all'acquisto del primo modello.

