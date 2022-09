Leica annuncia Cine 1, la nuova soluzione per per l’home cinema

In occasione dell'IFA di Berlino, Leica ha presentato Cine 1, un proiettore a corto raggio che può proiettare immagini fino a 100″ in 4K. Sveliamo tutti i dettagli in questo articolo.

Leica Cine 1, tutti i dettagli sul nuovo proiettore

Leica ha annunciato il suo primo prodotto home cinema in assoluto, il proiettore Cine 1. Si tratta di un proiettore laser a focale corta che, oltre a proiettare immagini in alta risoluzione e di grandi dimensioni, offre consumi significativamente ridotti. Il suo aspetto è moderno, con un case perforato e una copertura anti-polvere per l'obiettivo, utile per mantenere la lente pulita e garantire la migliore qualità d'immagine possibile.

Leica Cine 1 utilizza la tecnologia laser a triplo RGB per proiettare immagini in risoluzione 4K di dimensioni comprese tra gli 80″ e i 100″ e offre un suono Dolby Atmos per una esperienza audio/video coinvolgente. Il dispositivo offre un'autonomia di 25.000 ore, e oltre ai più comuni ingressi HDMI e USB, include anche un sintonizzatore TV e uno slot CI che può essere utilizzato per la pay TV. Il proiettore dispone anche di un proprio software, grazie al quale è possibile collegarsi ai principali servizi di streaming.

Leica Cine 1 arriverà in Europa a partire dal secondo trimestre del prossimo anno. Non si hanno ancora informazioni sul prezzo.

