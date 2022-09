Volete riparare un Samsung Galaxy Z Fold 4? Meglio affidarsi a dei professionisti

Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 continuano ad essere protagonisti di nuovi video teardown e test di resistenza. Dopo lo smontaggio del nuovo pieghevole a conchiglia, tocca adesso allo Z Fold 4 passare per le mani di JerryRigEverything per analizzarne la struttura interna. Cosa avrà scoperto questa volta Zack?

Il teardown di Samsung Galaxy Z Fold 4 mostra quanto è difficile smontarlo

Dal video trapela chiaramente che accedere agli interni di Samsung Galaxy Z Fold 4 non è facile. Innanzitutto, è necessario rimuovere la guarnizione in gomma sul display che aiuta a prevenire l'ingresso di polvere. E già questo non è un lavoro semplice. Inoltre, rispetto ai modelli precedenti, la piastra in metallo che rendeva il display più rigido è stata sostituita da una plastica rinforzata con fibre che offrirebbero la stessa protezione e rigidità.

La nuova cerniera è tenuta in posizione da 40 viti e si compone di tre diverse sezioni collegate tra loro tramite piastre metalliche, mentre il suo interno è stato rivestito con setole spazzolate che impediscono l'ingresso della polvere. Persino rimuovere la batteria è stato abbastanza complicato, dal momento in cui questa viene tenuta in posizione per mezzo di un quantità super elevata di colla ed è priva di linguette.

In altre parole, smontare un Samsung Galaxy Z Fold 4 è molto complicato, molto più dello Z Flip 4, e in caso di riparazione è meglio affidarsi a professionisti che procedere da soli.

