Dite addio a virus e batteri in cucina con il nuovo potentissimo sterilizzatore Xiaomi YouPin

Da Xiaomi YouPin arriva un nuovo sterilizzatore 2-in-1 per piatti e altri utensili da cucina. Oltre ad offrire un livello di disinfezione a due stelle, lo sterilizzatore VIOMI offre anche un sistema di asciugatura intelligente. Ecco i dettagli!

Il nuovo sterilizzatore da cucina Xiaomi YouPin disinfetta piatti, posate e non solo

Questo sterilizzatore offre una capacità di 100 litri. In altre parole, può contenere e disinfettare fino 60 piatti di 8 diverse dimensioni. Il prodotto è diviso in due parti: quella superiore può contenere utensili da cucina che possono essere disinfettati attraverso i raggi ultravioletti ad alta temperatura, come biberon, posate in plastica e utensili in legno. Mentre la zona inferiore è ideale per la sterilizzazione di utensili in ceramica, in vetro e in acciaio.

Rispetto alla disinfezione a una stella efficace solo contro i batteri comuni, lo sterilizzatore VIOMI offre un grado di disinfezione a due stelle per eliminare efficacemente anche i virus e i batteri più ostinati. La disinfezione avviene in quattro stadi: la prima fase consiste in una sterilizzazione con ozono, seguita da quella a raggi ultravioletti. La terza fase sfrutta la tecnologia a infrarossi ad alta temperatura (125°), mentre l'ultima fase consiste nella deumidificazione intelligente, che garantisce un ambiente asciutto in cui i batteri non possono sopravvivere.

Infine, per la sicurezza di tutti, questo sterilizzatore è dotato di un blocco elettromagnetico che impedisce l'apertura dello sportello quando la macchina è in funzione, mentre le modalità di disinfezione possono essere selezionate interagendo direttamente con i pulsanti touch.

Questo prodotto è attualmente disponibile in Cina sulla piattaforma di crowdfunding Xiaomi YouPin a 220€ circa. Non si hanno ancora informazioni su un possibile debutto in altri mercati.

