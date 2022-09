Il concept di Nothing Book (1) è la cosa più stilosa che vedrete oggi

L'allontanamento di Carl Pei – storico nome legato a OnePlus – dalla compagnia cinese ha lasciato tutti di stucco. Tuttavia, da questa separazione (consensuale e voluta) è nata una nuova realtà tech, pronta a sfidare i big: insomma lo spirito della OnePlus degli albori c'è tutto. L'azienda ha già lanciato diversi prodotti ed ora un designer immagina Nothing Book (1): ecco come potrebbe essere il primo laptop del brand, in un concept video!

Nothing Book (1) immaginato in un concept: il laptop diventa super stiloso!

Partiamo col ribadire ancora una volta che si tratta di un concept e che non vi è alcun annuncio ufficiale. Comunque, tenendo conto dell'attuale tendenza dei vari brand (cinesi e non), non sembra poi così irreale ipotizzare l'arrivo di un Nothing Book (1). Ormai la parola d'ordine è “ecosistema smart”: tutti ne parlano, tutti lo vogliono e ogni azienda ha ormai lanciato il proprio pacchetto di dispositivi connessi.

Tornando al concept del laptop di Nothing, il portatile è stato immaginato con uno stile unico e mai visto prima in questo campo. Il look è mutuato da Phone (1) e Ear (1), rispettivamente il primo smartphone e le cuffie TWS del brand.

Ovviamente l'autore pensa ad un ultra-book sottile e leggero, caratterizzato da una scocca metallica con il logo di Nothing sulla parte superiore. La vera chicca è l'interno, che richiama appunto lo stile “trasparente” degli altri prodotti dell'azienda. C'è perfino una piastra dedicata alla ricarica wireless, posizionata nella sezione in basso a sinistra.

Il video mostra una panoramica completa del dispositivo, che – ricordiamo – non esiste. Chissà se Nothing sta seriamente pensando ad un Book (1) oppure se è ancora presto per puntare così in alto. Comunque, abbiamo cuffie e smartphone quindi i primi passi verso un ecosistema proprio sono già stati fatti.

