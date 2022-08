Dove comprare Xiaomi MIX Fold 2, il pieghevole più glamour

Dopo averlo rincorso per un po' di tempo, il nuovo pieghevole di Xiaomi è arrivato, cambiando in maniera netta il proprio stile e diventando davvero intrigante. E per chi volesse provare il nuovo gioiellino del brand, ecco la guida su dove comprare Xiaomi MIX Fold 2, indicandovi le migliori soluzioni anche per poter risparmiare.

Xiaomi MIX Fold 2 è qui: dove comprare il nuovo pieghevole

Come anticipato, lo stile fa da padrone in questo nuovo foldable targato Xiaomi, tra l'altro è anche tra i più sottili con soli 5.4 mm di spessore da aperto, ma ciò non toglie che lo smartphone sia potente e con tecnologie di punta del mercato di appartenenza.

Infatti, abbiamo l'ultimo Snapdragon 8+ Gen 1, a cui si va ad abbinare un display interno AMOLED Eco2 da 8″ LTPO 2.0 con refresh rate a 120 Hz, mentre quello esterno è un AMOLED E5 da 6.56″ sempre 120 Hz, proprio per non farsi mancare nulla. Anche la fotocamera non scherza, visto che abbiamo un sensore principale Sony IMX766 con OIS da 50 MP e le ottimizzazioni Leica, oltre ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica a 67W. Ora, dopo il riepilogo, andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi MIX Fold 2!

Per tutti i dettagli sul nuovo pieghevole Xiaomi date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

GizTop

Il prodotto è spedito dalla Cina mentre per quanto riguarda il software a bordo è presente MIUI 13 con Android 12L (versione CN, anche se con PlayStore già installato): le lingue supportate sono inglese e cinese. Il coupon in basso è valido anche su altri tagli di memoria e colorazioni, ovviamente ad un prezzo diverso in base al dispositivo scelto.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al foldable Xiaomi.

