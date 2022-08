Honor Magic V2: il CEO annuncia il periodo di uscita e la nuova MagicOS

Grande fermento in casa Honor. Infatti, da un'intervista occorsa al CEO del brand è venuto fuori il periodo di uscita del prossimo pieghevole, che dovrebbe essere Honor Magic V2 e che potrebbe essere accompagnato dalla nuova interfaccia proprietaria e su cui (per entrambi) c'è stato uno sviluppo molto massiccio al fine di portarli sul mercato.

Honor Magic V2 nei mesi finali del 2022 con MagicOS 7.0: ecco quante persone ci hanno lavorato

Le parole di George Zhao, come detto CEO del brand, arrivano durante un'intervista in cui spiega che il brand sta attuando una rivoluzione in termini di software. Infatti, la Magic UI, attualmente alla versione 6.0, cambierebbe totalmente connotati diventando MagicOS 7.0, quindi seguendo la numerazione progressiva, ma evolvendosi.

Ciò che è più interessante però, in questo caso, è il fatto che Honor farà debuttare la nuova interfaccia proprio sul nuovo pieghevole, che dovrebbe essere il chiacchierato Magic V2. Ma quando dovrebbe arrivare? Il dirigente si è sbilanciato parlando di un approdo sul mercato nel Q4 2022, quindi in un periodo che va da ottobre a dicembre 2022. Di conseguenza, non siamo affatto lontani dal vedere il nuovo foldable di casa Honor, che avrà l'arduo compito di fare meglio del primo modello.

Molta attenzione è data poi a questi due nuovi prodotti in arrivo. Infatti, Zhao spiega che sono stati impiegate quasi 8.000 persone per la ricerca e lo sviluppo del progetto, praticamente il doppio rispetto agli altri brand. Insomma, Honor sembra aver ingranato la marcia al fine di mettersi in una posizione di vantaggio sul mercato, che dall'indipendenza sta vedendo una crescita costante dell'ex affiliata di Huawei.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il