Come seguire l’evento di Honor ad IFA 2022 (e quali novità ci aspettano)

Tra una manciata di giorni si terrà l'evento tech europeo più importante della seconda metà dell'anno. Il primo grande appuntamento è stato con il MWC ed ora tocca ad IFA 2022, la fiera di Berlino a cui partecipano tantissimi big e tra questi, Honor: la compagnia cinese torna a far parlare di sé con una carrellata di dispositivi intelligenti che andranno ad arricchire ulteriormente il suo ecosistema smart.

Honor ad IFA 2022: smartphone, tablet e tanto altro ancora per un ecosistema sempre più completo

La fiera berlinese si terrà dal 2 al 6 settembre 2022 e proprio durante il giorno di apertura assisteremo al keynote di Honor. Ma quali saranno le novità annunciate dalla compagnia? Tramite i canali social sono state già stati confermati vari dispositivi e tra questi, ovviamente, la serie Honor 70. Il trittico ha debuttato in Cina a maggio ed ora il sito ufficiale Global riporta che in Europa arriveranno tutti i modelli della gamma.

L'evento di Honor ad IFA 2022 vedrà anche il lancio di MagicBook 14 2022 (anche in versione con RTX 2050) e della gamma MagicBook X 14/15 2022. Per chi cerca un tablet Android elegante e stiloso, Honor ha confermato anche la presenza del recente Pad 8 e di un paio di auricolari true wireless.

Come seguire la presentazione di Honor ad IFA 2022

Insomma, la nuova lineup del brand è particolarmente ricca e di certo non mancheranno sorprese. Siete curiosi e volete sapere come fare per seguire la diretta live streaming dell'evento Honor ad IFA 2022? Allora non dovete far altro che collegarvi alla pagina della presentazione tramite questo link: l'appuntamento è fissato per il 2 settembre alle ore 17:00!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il