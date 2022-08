OPPO A57e: nuovo mid-range in arrivo, ma potremmo già averlo visto

OPPO potrebbe presto lanciare un nuovo smartphone della serie A. Si tratterebbe di una proposta 4G pensata per la fascia media del mercato e che presenterebbe un aspetto già visto. Stiamo parlando di OPPO A57e, e in questo articolo facciamo il punto della situazione su tutto ciò che è trapelato in rete riguardo design, specifiche tecniche, uscita e prezzo del prossimo smartphone.

OPPO A57e: tutto quello che sappiamo finora sul prossimo medio-gamma

Design e display

Giudicando dalle immagini render pubblicate di recente, sembra che OPPO A57e sfoggi lo stesso design di OPPO A57 con una scocca posteriore caratterizzata da un'isola fotocamera rettangolare che ospita due sensori e il flash LED. Lo smartphone dovrebbe presentare un corpo sottile con bordi piatti e angoli arrotondati. I tasti del volume sono posizionati lungo il bordo sinistro, mentre quello di accensione sul bordo destro.

OPPO A57e dovrebbe poi essere dotato di un display da 6.56″ con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il pannello sembra essere dotato di un drop notch per la fotocamera frontale. Le cornici potrebbero essere sottili, fatta eccezione per quella inferiore che è di dimensioni più spesse.

Specifiche tecniche

Dettagli sulle specifiche tecniche di OPPO A57e scarseggiano. Tuttavia, trattandosi di uno smartphone che dovrebbe occupare la fascia medio-bassa del mercato, dovrebbe includere tecnologie essenziali e non troppo sofisticate. Queste potrebbero comprendere, per quanto riguarda il comparto fotografico, una doppia fotocamera esterna con un sensore principale da 13 MP e un obiettivo di profondità da 2 MP, oltre ad una selfie camera da 8 MP.

Non sappiamo quale possa essere il SoC che alimenterà OPPO A57e, mentre si dice che lo smartphone possa essere dotato di una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W. Per adesso, questo è tutto ciò che è trapelato in rete finora.

OPPO A57e – disponibilità e prezzo

Al momento, non è ancora noto quando OPPO lancerà questo nuovo smartphone, ma considerata la mole di informazioni trapelate in rete, il debutto potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Per quanto riguarda il prezzo, si dice che OPPO A57e possa essere commercializzato a 13.999 rupie indiane, ovvero circa 175€ al cambio.

