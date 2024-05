Come ascoltare YouTube in background su smartphone Samsung

Non tutti sanno che negli smartphone e tablet Samsung è nascosta una funzione tanto utile quanto poco conosciuta: la possibilità di ascoltare video YouTube in background, anche a schermo spento. Questa caratteristica, sebbene non venga pubblicizzata in maniera esplicita, offre un modo molto semplice e pratico per sentire l’audio dei video caricati sulla piattaforma di streaming targata Google senza dover mantenere l’app YouTube aperta a display in primo piano. Ho quindi deciso di spiegarvi i passaggi necessari per attivare e utilizzare questa funzionalità presente sul browser di Samsung.

Negli smartphone Samsung c’è un trucchetto per ascoltare YouTube in background

Smartphone e tablet Samsung offrono un tale quantitativo di funzionalità software che spesso alcune di queste rimangono ignote ai più, pur essendo molto comode. Una di queste è la possibilità di riprodurre video di YouTube in background utilizzando un’opzione celata nel browser Samsung integrato: mentre alcuni si affidano all’app dedicata di YouTube per guardare video, questa feature può rivelarsi utile per coloro che desiderano ascoltare l’audio dei video senza dover tenere l’app aperta sullo schermo.

A differenza dell’app ufficiale, che richiede l’abbonamento a YouTube Premium per consentire la riproduzione in background, il browser di Samsung offre una soluzione alternativa che non richiede costi aggiuntivi, un vantaggio significativo per gli utenti che vogliono multitasking o semplicemente ascoltare la musica o i podcast di YouTube mentre utilizzano altre applicazioni o mentre lo schermo del loro dispositivo è spento. Ecco i passaggi da seguire:

Apri l’app Samsung Browser Clicca in basso a destra sulle tre linee Clicca su “Impostazioni“ Scorri in basso e clicca su “Funzioni utili“ Clicca su “Riproduzione in background“ Seleziona “Sì“ Se preferisci, seleziona “Solo su cuffie o altoparlanti esterni”

A questo punto, andando sul sito di YouTube e avviando qualsiasi video, vi basterà tornare alla home e/o spegnere il display e il video rimarrà in riproduzione anziché interrompersi. Ma non finisce qui, perché questa feature funziona per qualsiasi sito e non soltanto su YouTube, potendo così ascoltare video in background ovunque, anche su Facebook, Instagram, TikTok e così via.

