Honor Pad 8 farà un balzo in avanti con un chipset Snapdragon ed display 2K

La casa cinese potrebbe lanciare presto un nuovo tablet, evoluzione di Honor Pad 7 dello scorso anno. Anche questa volta, avremo a che fare con un dispositivo pensato per offrire delle buone prestazioni, soprattutto dal punto di vista dell'intrattenimento, ad un prezzo molto accessibile, magari provando ad offrire anche qualcosa in più. In questo articolo, dunque, abbiamo raccolto tutte le informazioni e le indiscrezioni riguardo design, specifiche tecniche, disponibilità e prezzo di Honor Pad 8. Facciamo il punto della situazione insieme!

Honor Pad 8: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il design di Honor Pad 8 è ancora avvolto nel mistero, ma non dovremmo aspettarci un aspetto molto lontano da quelli che sono gli standard attuali del mercato con un corpo piatto e squadrato, cornici sottili e fotocamera sul retro.

Per quanto riguarda il display, si dice che il prossimo tablet di casa Honor sia dotato di un ampio pannello con risoluzione 2K per garantire una migliore qualità dell'immagine, anche se non si hanno ancora informazioni sulle dimensioni. Resta comunque un bel passo avanti rispetto alla soluzione Full HD+ dell'attuale generazione.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Non si hanno, purtroppo, molte informazioni riguardo le specifiche tecniche di Honor Pad 8. I vari leak riportano che il tablet sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680. Si tratta di una soluzione octa-core realizzata a 6 nm con una frequenza massima fino a 2.4 GHz (con architettura Kryo 265) ed una GPU Adreno 610. Presente all'appello la sola connettività 4G LTE.

Probabilmente, il tablet sarà dotato di 4 GB o 6 GB di RAM e supporterà la ricarica rapida a 22.5 W, anche se non si hanno ulteriori dettagli sulla batteria. Oltre ciò, è probabile che Honor Pad 8 offrirà supporto Dolby Atmos per garantire un'esperienza audiovisiva immersiva e coinvolgente. Non si esclude la possibilità che Honor possa lanciare anche una nuova stilo e una tastiera Bluetooth in accoppiata con il tablet.

Honor Pad 8 – Disponibilità e prezzo

Al momento Honor non ha ancora confermato la data di lancio di Pad 8 per il mercato cinese, ma ciò potrebbe avvenire entro fine mese insieme allo smartphone Honor x40i e alle smart TV della serie Honor Smart Screen X3.

Inoltre, è ancora troppo presto per sapere se questo tablet raggiungerà o meno il mercato europeo, anche se avrebbe tantissimi motivi per cui farlo: l'industria dei tablet, infatti, sta vivendo un periodo più che positivo, trainato dal progressivo diffondersi dello smart work e dell'e-learning.

A causa della crisi sanitaria, infatti, milioni e milioni di persone hanno iniziato a lavorare/studiare da casa, e hanno preferito questi dispositivi ai laptop, proprio perché più leggeri, versatili e in grado di offrire una maggiore autonomia.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, Honor Pad 8 dovrebbe essere proposto ad un costo piuttosto contenuto che non dovrebbe superare i 300€.

