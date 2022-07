Il nuovo mouse wireless Xiaomi ha un’ottima presa e costa meno di 20€

La famiglia di mouse del brand cinese si arricchisce con un nuovo membro, dopo il modello da gaming lanciato un po' di mesi fa. Anche a questo giro si tratta di una soluzione economica ma in grado di regalare qualche soddisfazione: Xiaomi Dual Mode Wireless Mouse costa poco ed è perfetto come compagno per il vostro portatile!

Xiaomi Dual Mode Wireless Mouse è in offerta lampo su AliExpress: a tutto risparmio!

Come il nome lascia intendere, Xiaomi Dual Mode Wireless Mouse offre due modalità di utilizzo: è possibile sfruttare il Bluetooth integrato per collegarlo al PC oppure effettuare il collegamento tramite il modulo wireless da 2.4 GHz incluso. Il dispositivo è alimentato da 2 batterie AAA ed è realizzato in ABS e policarbonato. L'impugnatura è ergonomica e comoda e per aumentare la presa troviamo una texture ruvida che corre tutt'intorno al corpo.

Il mouse wireless è dotato della classica rotellina superiore e di un pulsante subito sotto di essa; in aggiunta, lateralmente, abbiamo altri due tasti (da utilizzare per andare avanti/indietro tra le pagine web e nei documenti).

La nuova soluzione economica Xiaomi Dual Mode Wireless Mouse è disponibile in offerta lampo su AliExpress, a meno di 20€.

