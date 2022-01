Xiaomi Gaming Mouse Lite vi fa giocare a meno di 15€

Una delle grosse fortune commerciali di Xiaomi è la miriade di prodotti che vende nei suoi store e tra questi, non mancano i mouse da gaming. Semplice ed economico come il suo nome, lo Xiaomi Gaming Mouse Lite punta ai giocatori che non vogliono spendere un prezzo alto ma vogliono un prodotto affidabile.

Xiaomi Gaming Mouse Lite: tutte le caratteristiche

Il mouse si presenta molto semplice, in puro stile Xiaomi, con alcuni richiami al gaming nella struttura di colore grigio scuro. Nella stessa però troviamo una luce RGB molto simile a quella dei mouse Logitech della serie G, diretti rivali del prodotto. Essendo un mouse cablato, ovviamente, non ha bisogno di essere ricaricato, ma ottiene un'interessante certificazione IP54.

Passando poi a quelle che sono le caratteristiche tecniche, abbiamo un sensore PixArt, che permette di raggiungere fino ai 6.200 DPI, con possibilità di settarli a piacimento. Il tempo di ritorno è a 1.000 Hz, mentre la velocità di risposta è a 1ms. Inoltre, è presente un MCU con architettura ARM NXP a 32-bit, per un'elaborazione più veloce.

Il nuovo Xiaomi Gaming Mouse Lite arriva sul mercato cinese ad un prezzo davvero interessante di soli 14€ circa (99 yuan), che nel caso arrivasse poi nel nostro mercato ci permetterebbe di ottenere un prodotto di sicura efficacia ad un costo per nulla proibitivo. Purtroppo non sappiamo ancora i piani di distribuzione occidentale, ma non è difficile vederlo tra qualche tempo su AliExpress o Banggood.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il