XTool D1, Ortur Laser Master 3 e Longer Ray5: i migliori incisori laser sono in offerta!

Siete alla ricerca di un buon incisore laser che vi consenta di dare ampio sfogo alla vostra creatività e realizzare dei bellissimi progetti fai-da-te? Il mercato offre tante soluzioni, per cui scegliere la migliore è divenuto un po' difficile. Se anche voi siete in alto mare e non avete la minima idea su quale macchinario acquistare, nessun problema. Oggi vi parliamo di XTool D1, Ortur Laser Master 3 e Longer Ray5, tra i migliori incisori laser del momento per rapporto qualità-prezzo!

I migliori incisori laser in offerta, ecco dove comprarli

Iniziamo con l'incisore laser XTool D1. Questo macchinario preciso e potente può incidere con facilità numerose tipologie di materiali, grazie al modulo laser da 10 W. L'incisore è dotato di una serie di tecnologie che riducono le vibrazione e garantiscono una migliore stabilità di movimento. In questo modo, XTool D1 può incidere con precisione anche quando lavora a velocità molto elevate.

Il dispositivo offre poi un'ampia area di lavoro di 432 x 406 mm che permette di incidere anche più motivi contemporaneamente, mentre la sua altezza può essere aumentata utilizzando dei riser aggiuntivi. Così facendo, sarà possibile utilizzare XTool D1 per stampare su oggi più alti, come uno skateboard, ad esempio, e personalizzarlo con incisioni dalle linee pulite, precise e prive di segni di bruciatura.

Con l'aggiunta di un altro elemento, il rotary, è invece possibile incidere oggetti e superfici di più lunghe dimensioni, come un calice. XTool D1 può essere acquistato in bundle che comprende anche il rotary e 8 risers ad un prezzo scontato grazie all'apposito coupon. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto (e quelli presenti nel resto dell'articolo), provate a disattivare AdBlock.

Passiamo ad Ortur Laser Master 3. Non è la prima volta che ne parliamo e lo abbiamo sempre classificato come uno dei migliori incisori laser per il suo rapporto qualità-prezzo. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un macchinario che vi permette di incidere tutto quello che desiderate in modo semplice, preciso e veloce.

Il cuore di Ortur Laser Master 3 è il modulo laser LU2-10A da 10W che offre un'elevata potenza di incisione e di raffreddamento e può stampare in tempi ultra-rapidi (parliamo di una capacità di incisione pari a 20.000 mm/min) su diversi tipi di materiali come legno, carta/cartone, metallo, pelle e acrilico.

Inoltre, essendo modulabile, questo potente macchinario è compatibile con una serie di accessori opzionali che possono essere aggiunti per migliorare i risultati di stampa su determinate superfici, ad esempio. Anche Ortur Laser Master 3 può essere acquistato ad un prezzo scontato grazie al codice sconto dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto.

Per chi cerca una soluzione ancora più accessibile, consigliamo Longer Ray5 10W. La sua velocità di incisione è leggermente inferiore a quella degli altri modelli appena descritti (10.000 mm/min) ma ciò non compromette la qualità del suo lavoro, anzi. Questo è un incisore laser dotato una struttura solida, stabile e al di un design anti-vibrazione che gli consente di lavorare ad altissime velocità con estrema precisione.

Longer Ray5 10W è dotato di un modulo laser da 10W e di una tecnologia a doppio raggio che garantisce un taglio dalle linee pulite e delicate, mentre un'area di lavoro di 400 x 400 mm permette di incidere su oggetti di grandi dimensioni. Proprio come Xtool D1 e Ortur Master Laser 3, anche Longer Ray5 può essere acquistato in sconto grazie al coupon dedicato. In basso trovate la pagina del prodotto!

