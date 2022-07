Il fai-da-te è un gioco da ragazzi con l’incisore laser Longer Ray5 10W | Coupon

Se siete alla ricerca di un incisore laser per realizzare progetti fai-da-te di qualità professionale e dal taglio pulito e preciso, Longer Ray5 10W potrebbe essere la soluzione perfetta. Si tratta di una macchina potente, che può eseguire tagli e incisioni su diverse tipologie di superfici in modo rapido e accurato. Il tutto, ad un costo che posiziona questo incisore tra i migliori prodotti della categoria in base al rapporto qualità-prezzo. Sveliamone tutti i dettagli!

Longer Ray5 10W è l'incisore laser all'avanguardia che strizza un occhio al prezzo

Longer Ray5 10W è alimentato dal chipset ESP32 a 240 MHz con velocità di incisione pari a 10.000 mm/min, e grazie ad una struttura solida, stabile e al design anti-vibrazione, questo incisore può lavorare ad altissime velocità senza mai peccare in precisione. Essendo dotato di un'area di lavoro di 400 x 400 mm, l'incisore può stampare e incidere superfici di grandi dimensioni, così da dare vita a tutti i progetti fai-da-te che si vuole.

Il cuore di questo incisore laser è il suo modulo da 10W. Potente e preciso, è dotato di una tecnologia a doppio raggio che, unito alla più recente soluzione laser, genera un raggio ultra-sottile che garantisce un taglio e un'incisione dalle linee delicate e offrendo risultati di qualità superiore.

Longer Ray5 10W dispone poi di un comodo schermo touch a colori da 3.5″ con il quale è possibile interagire in modo semplice e intuitivo per controllare il processo di incisione, stabilire alcune impostazioni e trasferire dati dalla macchina al dispositivo (smartphone, tablet, computer) o viceversa tramite Wi-Fi.

Non mancano le tecnologie di sicurezza, tra cui:

Rilevatore di fiamma con allarme acustico : quando l'incisore laser rileva una fiamma, si fermerà automaticamente ed emetterà un segnale acustico;

: quando l'incisore laser rileva una fiamma, si fermerà automaticamente ed emetterà un segnale acustico; Tilt Shift : quando la macchina viene spostata o inclinata, si spegnerà automaticamente per la sicurezza personale;

: quando la macchina viene spostata o inclinata, si spegnerà automaticamente per la sicurezza personale; Protezione blocco laser : il laser si spegne automaticamente quando il modulo si blocca per oltre 15 secondi.

: il laser si spegne automaticamente quando il modulo si blocca per oltre 15 secondi. Cover acrilica ignifuga: Ray5 10W adotta una nuova cover protettiva per laser per prevenire rapidamente incendi.

Oltre ciò, l'incisore laser è compatibile con vari software molto noti come LaserGRBL e LightBurn, supporta i sistemi operativi Windows, macOS e Linux, mentre tra i formati di file supportati ci sono JPG, PNG, BMP, codice G, GIF, SVG, NC, GC e altri. Per saperne di più, consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Inoltre, il negozio sta offrendo due promozioni molto interessanti. Anzitutto, chi entro il prossimo 31 luglio acquisterà un incisore laser Longer Ray5 10W otterrà in regalo il modulo da 5W. In secondo luogo, i primi cento acquirenti riceveranno un omaggio del valore di 39.90$.

Infine, ricordiamo che Longer offre un servizio di reso gratuito; dispone di personale post-vendita professionale per fornire un servizio online 24h/24h e 7 giorni su 7; e un gruppo Facebook in cui condividere le proprie idee e creazioni.

Articolo sponsorizzato.

