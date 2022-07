Twitter Down, problemi di accesso e non solo: che cosa sta succedendo

Mentre la controversia tra Elon Musk e il noto social dei cinguettii continua imperterrita, in queste ore si stanno registrando dei disservizi e dei problemi per Twitter: non è possibile accedere al proprio account e in questo articolo proviamo a fare chiarezza su quanto sta accadendo oggi, 14 luglio.

Twitter Down oggi, 14 luglio: che cosa sta succedendo

Twitter Down in Italia e non solo, oggi 14 luglio, ma per fortuna i problemi di accesso sembrano già risolti. Poco fa, tantissimi utenti del social network si sono ritrovati alle prese con il blocco totale: non era possibile accedere alla home di Twitter né da desktop ne tramite l'applicazione. Come si evince anche dalla mappa delle segnalazioni di Downdetector i problemi si sono riscontrati in tutta la penisola, con numerosi utenti impossibilitati ad accedere al proprio account e ai vari contenuti del social.

Al momento sembra che i problemi siano stati risolti e che il blocco del social network sia rientrato. Da pochi minuti è possibile connettersi nuovamente e visitare Twitter senza intoppi, quindi è probabile che si sia trattato di un malfunzionamento temporaneo (ma risolto prontamente).

Nel caso in cui abbiate ancora dei problemi, fatecelo sapere nei commenti!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il