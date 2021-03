Dopo aver praticamente svelato tutto del nuovo V40 Lite e iniziato a parlare concretamente della serie Magic, Honor guarda anche ad altri dispositivi. Infatti, il brand ha lanciato il nuovo Honor Pad 7, il primo tablet del nuovo corso che non si discosta molto dai precedenti, anche nel prezzo.

Honor Pad (Tablet) 7: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

L'esistenza del nuovo Honor Pad 7 è stata svelata dal leaker RODENT950 qualche giorno fa, ma se ne sapeva poco. Con il tempo però, lo stesso brand ha svelato il design di questo nuovo dispositivo, che ricorda molto il suo predecessore, che in alcuni paesi è diventato Pad 6, quindi dalle linee semplici ma dal piglio giovanile. Il display, un pannello da 10.1″ Full HD (1920 x 1200 pixel) ha cornici non sottilissime, come spesso accade alla fascia media a cui appartiene, ma è anche per far spazio alla fotocamera frontale, da 2 MP.

Unica fotocamera da 5 MP invece, come vediamo, sul retro ma considerando l'utilizzo che si fa di un tablet, non si può biasimare di certo Honor. Sul chipset il brand è virato su una soluzione MediaTek di fascia media pensata per questo tipo di dispositivi, cioè l'MT8786, coadiuvato dalla Mali-G52MC2 .

Il quantitativo di memoria è sufficiente per fare quasi tutte le operazioni basilari, essendo da 4 GB per la RAM e 64/128 GB di storage. Per la batteria invece c'è un modulo da 5.100 mAh, ricaricabile a 10W. Honor Pad 7 si divide poi nella versione Wi-Fi e 4G LTE.

Honor Pad (Tablet) 7 – Prezzo e disponibilità

Il prezzo per il nuovo Honor Pad 7 è sicuramente inquadrato con la fascia media del mercato, partendo dai 180€ (1.399 yuan) per la configurazione 4/64 GB Wi-Fi, proseguendo verso i circa 220€ (1.699 yuan) per la versione 4/128 GB Wi-Fi, 206€ (1.599 yuan) per la versione LTE 4/64 GB e la versione 4/128 GB LTE al prezzo di 245€ (1.899 yuan). Non sappiamo se arriverà in Occidente, ma se Honor è intenzionata a prendersi da subito il mercato, non sarebbe una cattiva idea.

