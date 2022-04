Honor aggiorna MagicBook X 14 e X15 alla versione 2022

Sebbene in Italia la prima versione 2021 sia arrivata solo da pochi mesi, è tempo per Honor MagicBook X 14 e X 15 di aggiornarsi al 2022. I due laptop del brand rivedono alcune specifiche tecniche, ma non risentono affatto del prezzo.

Honor MagicBook X 14 e X 15 2022: tutto quello che c'è da sapere

Il design dei nuovi MagicBook X è pressoché simile, se non identico, a quanto visto con la prima generazione. Quindi, strutture sottili, leggere e soprattutto un display con cornici sottili. E proprio dallo schermo possiamo iniziare a parlare delle specifiche tecniche, visto che abbiamo due tipi di pannelli: uno da 14″ e l'altro da 15.6″, entrambi Full HD 16:9 IPS, con cornici da 4.8 mm per X 14 e 5.3 mm per X 15.

Sotto il cofano, i due Honor MagicBook X 14 e X 15 2022 trovano un chipset Intel Core i5 di 11a Generazione, fino a 16 GB RAM DDR4 e 512 GB SSD PCIe. La scheda grafica integrata è una Intel Iris Xe Graphics. Quanto alle porte, troviamo due porte USB, una 3.2 Gen 1 e una 2.0, con un ingresso HDMI, jack audio e una Type-C per l'alimentazione. Non mancano poi Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 ax e la connettività multi-dispositivo con Magic-Link. Il sistema operativo è poi Windows 11 pre-installato.

Prezzo e disponibilità

la nuova serie MagicBook X arriva in Cina ad un prezzo di listino di circa 503€ (3.499 yuan) per il modello X 15 da 8/512 GB, mentre per la serie X 14, il taglio 16/512 GB sale a circa 575€ (3.999 yuan). Per finire, il modello 16/512 GB di MagicBook X 15 arriva a circa 589€ (4.099 yuan). Considerato quanto offrono, sono prezzi più che congrui. Speranze di vederli in Italia ce ne sono, visto che la prima generazione è arrivata, sebbene non si sappia ancora quando.

