OnePlus Nord 2 si aggiorna: risolto il bug delle videochiamate di Facebook

A distanza di circa un mese dalla precedente versione, arriva un nuovo aggiornamento dedicato a OnePlus Nord 2: la OxygenOS 11 passa alla versione A.20 e all'interno dell'articolo trovate sia il changelog completo che i dettagli per il download (e l'installazione manuale).

OnePlus Nord 2 si aggiorna alla OxygenOS 11 A.20: novità e download

L'ultimo update di OnePlus Nord 2 si presenta come una release di assestamento: vengono introdotte le patch di sicurezza del mese di aprile, ma è presente anche un fix. Questo va a risolvere i problemi con le videochiamate di Facebook, riscontrate con la precedente versione del software. Di seguito trovate il changelog completo dell'aggiornamento.

Sistema Risolto il problema occasionale di visualizzazione anomala dello schermo durante l'utilizzo della videochiamata di Facebook Aggiornate le Patch di sicurezza Android al mese di aprile 2022



Per scaricare il nuovo aggiornamento A.20 dedicato a OnePlus Nord 2, date un'occhiata al nostro approfondimento con tutti i link ai download per le varie versioni della OxygenOS 11. Invece, per restare sempre sul pezzo per le nuove build, seguite questa guida per rendere più veloce la ricezione degli update.

Se invece non siete tra i possessori del dispositivo e siete curiosi di conoscere meglio l'ultimo OnePlus Nord 2, date un'occhiata alla nostra recensione.

