L’asciugacapelli agli ioni Xiaomi è in sconto per il Mi Fan Festival: da prendere al volo!

Gli asciugacapelli tradizionali spesso utilizzano temperature alte e tecnologie aggressive che finiscono per danneggiare i capelli, rendendoli secchi e crespi; Xiaomi, che da sempre ha un occhio per gli smartphone ed uno per la casa e la cura della persona, ha creato Mi Ionic Hairdryer: l'asciugacapelli economico ed in offerta che non scende a compromessi con la qualità, in perfetta linea con la filosofia del brand.

Xiaomi Mi Ionic Haidryer è compatto, leggero, non danneggia i capelli ed è in offerta ad un prezzo allettante

Mi Ionic Hairdryer è l'asciugacapelli firmato Xiaomi, e lo si riconosce subito: design minimal, utilizzo intuitivo ed interessante rapporto qualità/prezzo. Le dimensioni compatte di 160 x 77 x 215 mm lo rendono pratico sia nell'utilizzo quotidiano che da portare in viaggio, mentre il rivestimento UV liscio è a prova di sporco e graffi.

L'asciugacapelli è dotato di una tecnologia all'avanguardia che asciuga e protegge i capelli allo stesso tempo: un ago di condensazione incorporato condensa l'umidità nell'aria e la atomizza in piccoli ioni caricati negativamente, i quali penetrano nel capello e nel cuoio capelluto, riducendo l'elettricità statica e contribuendo a prevenire l'effetto crespo: da qui il nome, Mi Ionic Hairdryer.

Il flusso d'aria elevato, abbinato al controllo intelligente della temperatura, consentono un'asciugatura rapida e priva di danni, e grazie agli ioni negativi, il crespo sarà scongiurato e la lucentezza, invece, garantita. L'ugello magnetico rotante a 360° sarà poi un ottimo alleato nella messa in piega e nello styling quotidiano. Il doppio meccanismo di protezione previene surriscaldamenti e preserva il fusibile al suo interno.

L'asciugacapelli firmato Xiaomi, Mi Ionic Hairdryer, è in offerta lampo sullo store ufficiale del brand, Mi Store Italia, ma solo per la giornata del 20 aprile. Di seguito trovate il collegamento diretto alla pagina del prodotto. Se non doveste visualizzare il box sottostante, vi suggeriamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il