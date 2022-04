Samsung Galaxy Z Fold 4: la fotocamera sarebbe la stessa di S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4, sebbene non abbia elementi concreti che lo avvicinino all'uscita, continua a far parlare di sé, stavolta in merito alla fotocamera. Infatti, pare che il prossimo pieghevole possa compiere un serio upgrade di sensori, ottenendo quelli visti su Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold 4 con fotocamera 108 MP? I leak dicono di sì

Galaxy Z Fold4 108MP Camera — Dohyun Kim (@dohyun854) April 9, 2022

A parlare della possibilità che il Galaxy Z Fold 4 di Samsung possa avere sensori fotocamera di grande spessore sono in realtà vari leak, che ne parlano in maniera abbastanza convinta. Quindi, potremmo trovare come sensore principale lo stesso Samsung HM3 da 108 MP visto già su S22 Ultra, quindi con le seguenti caratteristiche: dimensioni da 1/1.33″ con pixel da 0.8 µm e apertura f/1.8. Non è escluso che possa essere inserita la nuova lente Super Clear Glass.

Same setup sensor as the S22U, might lack the periscope sensor — No name (@chunvn8888) April 9, 2022

A questo si abbinerebbero altri due sensori e non tre, cioè il grandangolare da 12 MP f/2.2, ma anche il teleobiettivo da 10 MP con Zoom 3x. Andrebbe a mancare quindi il periscopio da 10 MP con Zoom ottico 10x. Anche la selfie camera andrebbe a cambiare, visto che potremmo trovare quella da 10 MP vista sempre su Galaxy S22. Insomma, un deciso upgrade per un comparto che Samsung ha sì curato sui suoi pieghevoli, ma a cui non aveva ancora dato un'impronta di livello.

Questa notizia sulla fotocamera, qualora si rivelasse vera, andrebbe parzialmente a rimediare all'altra indiscrezione che circola, cioè che il prossimo foldable potrebbe mancare di una S Pen integrata, quindi solo con il supporto allo stylus come il precedente.

