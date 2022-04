Un Home Theatre tutto in uno e che costa poco? Ci pensa PUNOS PS 20

Più di una semplice soundbar, PUNOS PS 20 è l'Home Theatre da 60W che arriva direttamente da Xiaomi YouPin e torna in offerta su Banggood ad un prezzo decisamente ghiotto con questo codice sconto: imperdibile per gli appassionati di cinema che puntano ad un'esperienza audio coinvolgente, ma anche per gli utenti più “casual” che mirano a trasformare la postazione TV in salotto in qualcosa di più!

PUNOS PS 20 è l'Home Theatre All-In-One da 60W di Xiaomi YouPin: a tutta potenza, ma con un occhio al risparmio

Dotato di una potenza da 60W, due subwoofer integrati, tre modalità audio, connettività Bluetooth 5.0, PUNOS PS 20 è il sistema Home Theater perfetto per chi cerca qualcosa di compatto ma potente, pur puntando comunque al risparmio. Il design elegante e la colorazione bianca lo rendono l'ideale per qualsiasi tipo di ambiente: non può essere solo tutta potenza e anche l'occhio vuole la sua parte!

Ma perché scegliere un prodotto del genere e non, ad esempio, una soundbar? Il PUNOS PS 20 è un home theater atipico, perché sebbene i suoi subwoofer sono separati, sono comunque posizionati sulla cassa del prodotto, a differenza di quelli standard. Questo lo rende più appetibile rispetto appunto ad una soundbar, spesso meno potente.

L'Home Theatre PUNOS PS 20 arriva direttamente da Xiaomi YouPin ma è disponibile all'acquisto anche per noi occidentali grazie a Banggood, ovviamente ad un prezzo super con codice sconto. Non manca la spedizione dai magazzini europei dello store, in modo da avere la massima celerità. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

