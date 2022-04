Realme GT Neo 3T: lo smartphone da 150W avrà una nuova versione

Dopo il lancio in Cina il primo smartphone con ricarica da 150W è pronto al debutto Global, partendo dall'India. L'evento si terrà il 29 aprile ma in queste ore un nuovo leak sembra voler rubare la scena al dispositivo: Realme GT Neo 3T sarebbe apparso su Geekbench e pare sia stato anche protagonista di varie certificazioni, con dettagli sulle specifiche.

Realme GT Neo 3T spunta in varie certificazioni e su Geekbench: ecco i primi dettagli

Il nuovo smartphone in questione compare con la sigla RMX3372: su Geekbench ha totalizzato 979 punti in single-core e 3047 in multi-core. Quello che è interessante riguarda le varie specifiche: il dispositivo sembra mosso dallo Snapdragon 870 (il nome in codice del chipset è kona ed ha una frequenza massima di 3.19 GHz), presenta Android 12 ed offre almeno 8 GB di RAM. Secondo i vari insider, si tratterebbe di Realme GT Neo 3T, una versione alternativa dell'ultimo dispositivo del brand.

La certificazione 3C dedicata al terminale ci mostra la presenza del supporto alla ricarica rapida da 80W: non troveremo quindi l'UltraDart da 150W, bensì una potenza minore. Ciliegina sulla torta, lo smartphone siglato RMX3372 è stato avvistato anche nel database del TENAA.

L'ente certificativo cinese riferisce di un dispositivo dotato di uno schermo da 6.62″ Full HD+ con una selfie camera da 16 MP (IMX471) mentre sul retro troverà spazio un triplo modulo da 64 + 8 + 2 MP, con un grandangolo IMX355 ed un sensore principale OmniVision OV64B. Lato memorie avremo 6/8/12 GB di RAM (LPDDR5) e 128/256/512 GB di storage. Non mancherebbe poi una capiente batteria da 5.000 mAh.

Al momento Realme non ha ancora confermato l'esistenza di GT Neo 3T: non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornarvi con tutte le novità!

Nel frattempo, se siete curiosi di saperne di più su Realme GT Neo 3, eccovi il nostro approfondimento. Per gli utenti interessati a mettere le mani sul nuovo arrivato già da ora, scoprite dove comprarlo!

